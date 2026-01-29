Naime srpski reprezentativac Strahinja Eraković se vraća na Marakanu, a sve je završeno neposredno pred meč sa Seltom na Marakani.

Eraković prvo dolazi na pozajmicu do kraja sezone, dakle na šest meseci, da onda će Zvezda na leto, najverovatnije, otkupiti njegov ugovor od Zenita.

Eraković je ponikao u Crvenoj zvezdi. Prošao je sve mlađe kategorije crveno-belih, a proveo je jednu sezonu u Grafičaru gde je pokazao svu raskoš svog talenta.U sezoni 2021/2022 je postao standardni prvotimac crveno-belih i tu je odigrao ključnu ulogu u prolasku tima u osminu finala Lige Evrope, gde je Zvezda ispala od Rendžersa. Odigrao je još jednu uspešnu sezonu u crveno-belom, pa se otisnuo u Zenit.