Navijačima Hajduka koji su napali Delije u Tuzli preti optužnica za pokušaj ubistva, prenose hrvatski mediji.

Općinski sud u Živinicama odredio je jednomesečni pritvor za 14 pripadnika navijačke grupe splitske Torcide, koji su krajem prošle nedelje napali navijače Crvene zvezde u blizini Tuzle, pri čemu su četiri osobe teško povređene.

Sukob Delija i Torcide

U saopštenju se navodi da je Sud prihvatio predlog Županijskog tužiteljstva u Tuzli za određivanje pritvora, jer postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 24. januara organizovano i u većem broju učestvovali u napadu na navijače fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji je doveo do teških posledica, prenela je Hina.

Napad se dogodio u mestu Dubrave Gornje, u blizini aerodroma Tuzla, gde je veća grupa navijača Hajduka iz Splita dočekala navijače Zvezde koji su se vraćali s utakmice Lige Evrope protiv Malmea u Švedskoj.

Prema navodima suda, osumnjičeni su napali navijače Zvezde palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. Od 14 osoba zadržanih u pritvoru, njih 11 ima prebivalište u Hrvatskoj, a trojica u Bosni i Hercegovini.

U napadu su teško povređena četvorica navijača Zvezde, kao i policijski službenik iz Živinica tokom pokušaja da spreči nasilje. Više osoba zadobilo je lakše povrede tokom napada.

Navijači splitskog Hajduka mogli bi da dobiju teške kazne, pogotovo ako sud napad okarakteriše kao pokušaj ubistva, odnosno čin organizovane zasede na teritoriji druge države, u kojoj su meta bili simpatizeri Crvene zvezde, među kojima je, nažalost, bio i znatan broj žena i dece.

U napadu je, prema pisanju medija, učestvovalo 100-tinjak pripadnika Torcide, odnosno huligana koji su naoružani prešli državnu granicu Republike Hrvatske.

"U prtljažnicima su nosili motke, teleskopske palice, pajsere i noževe, prolazeći kroz Bosnu i Hercegovinu bez ikakve policijske pratnje ili kontrole. Njihov cilj nije bilo navijanje za klub, već krv i izazivanje nereda. Huligani koji sebe nazivaju Torcida rasporedili su se u kanalu uz put u kombijima s hrvatskim registarskim tablicama, u neposrednoj blizini aerodroma. Čekali su let iz Malmea kojim su se vraćali navijači Crvene zvezde – uglavnom obični građani, koji su putovali sa svojim suprugama, ženama i decom. Kada je kolona vozila s putnicima krenula sa aerodroma, nastao je pravi pakao. Tri kombija s hrvatskim registarskim tablicama preprečila su put, blokirajući prolaz nedužnim ljudima. Iz njih, kao i iz okolnih kanala, izletele su horde ljudi željnih krvi. Prema svedočenju jednog od putnika, napadači nisu birali koga će udarati. Razbijali su automobile u kojima su sedele prestrašene porodice i tukli sve redom, ne obazirući se na vrisku žena i plač dece", pišu bosanski mediji.