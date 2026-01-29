Dosadašnji fudbaler Lajpciga Timo Verner karijeru će nastaviti u San Hozeu, saopštio je taj klub iz MLS lige.
NEMAC IDE U MLS LIGU: Timo Verner se iz Lajpciga preselio u San Hoze
Ovaj 29-godišnji nemački fudbaler je sa San Hozeom potpisao ugovor do juna 2028. godine, prenela je agencija Hina.
"Uvek je veliki izazov odlučiti se za odlazak preko Atlantika, ali u San Hozeu i Sjedinjenim Američkim Državama imam sve preduslove za uspeh", rekao je Verner koji je profesionalnu karijeru počeo u Štutgartu.
Potom je igrao za Lajpcig, Čelsi i prošle sezone u Totenhemu gde je bio na pozajmici. Najdublji trag je ostavio u Lajpcigu za koji je igrao u dva navrata te je u 165 ligaških nastupa postigao 89 golova.
U dresu reprezentacije Nemačke je odigrao 57 utakmica uz 24 pogotka.
