Slušaj vest

Ovaj 29-godišnji nemački fudbaler je sa San Hozeom potpisao ugovor do juna 2028. godine, prenela je agencija Hina.

"Uvek je veliki izazov odlučiti se za odlazak preko Atlantika, ali u San Hozeu i Sjedinjenim Američkim Državama imam sve preduslove za uspeh", rekao je Verner koji je profesionalnu karijeru počeo u Štutgartu.

Potom je igrao za Lajpcig, Čelsi i prošle sezone u Totenhemu gde je bio na pozajmici. Najdublji trag je ostavio u Lajpcigu za koji je igrao u dva navrata te je u 165 ligaških nastupa postigao 89 golova.

U dresu reprezentacije Nemačke je odigrao 57 utakmica uz 24 pogotka.

(Beta)

Ne propustiteFudbalIZREČENE STROGE KAZNE: Devet klubova kineske Superlige započinje sezonu sa minus bodovima zbog korupcije
Liga Evrope, lopta
FudbalTORCIDU ĆE ZBOG NAPADA NA DELIJE OPTUŽITI ZA POKUŠAJ UBISTVA? "Tukli su sve redom, nisu se obazirali na vrisku žena i plač dece"
Navijači Hajduka Torcida Split
FudbalZVEZDA AKTIVIRALA BOMBU PRED SELTU: Srpski reprezentativac se vratio na Marakanu!
strahinja.jpg
FudbalNAKON HAOTIČNOG FINALA I VELIKE TITULE: Pet mečeva suspenzije i novčana kazna za selektora Senegala
profimedia-1067179969.jpg

Igraci Zvezde u teretani pred mec Izvor: Kurir