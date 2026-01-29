Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u poslednjem kolu grupne faze takmičenja u Ligi Evrope, protiv Selte odigrali 1:1 (0:0) i igraće u baražu za plasman u osminu finala.

Trener crveno-belog tima Dejan Stanković izneo je prve utiske.

- Jedna utakmica koju smo rekli da nećemo menjati. Prilagodili smo se, dosta dobra ekipa koja naopreduje godinama, ima dosta uigranih akcija an slepo. Sve čestitke mojim momcima, utakmica je mogla otići na obe strane.

A onda malo i o suđenju, pa i navijačima:

- Za mene je 50/50 faul, centimetri kod gola Aruanutovića. Uspeli smo da ih ugrozimo, imali smo i dosta lakih pasova koje smo gubili. Ja se nadam da će momci biti sve bolji, ja sam ponosan na njih. Rekao sam im da ćemo patiti svi zajedno kad budemo trebali, lepo je odigrati ovakvu utakmicu pred ovakvim stadionom. Srce mi je bilo puno, kao dete, kao kapiten, čuješ Sever i možeš da umreš odmah.

Bilo je mnogo nadmudrivanja, a sudija je, po rečima Stankovića mogao i bolje:

- To je glava, posle toga su oni imali mrtvu šansu. Veoma brza dva gola, stvarno lepa, znali smo da izlaze visoko, da će Marka ostavljati 1 na 1. Da li je bio faul, mlad sudija, da li je bio loš, nije, ali je mogao dosta bolje to da uradi.

Bilo je i adaptacije:

- Dva puta smo morali da menjamo, morali smo da se adaptiramo. Mogli smo i sva tri boda da uzmemo. Dobra utakmica, to nam je trebalo, Malme smo bili fizički dominantiji, ovo je visok nivo evropskog fudbala. To je to, idemo dalje već za tri dana kreće prvenstvo.

Sutra je žreb, Stanković nema želje:

- Mirno čekam žreb, stvarno mirno.

1/14 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©