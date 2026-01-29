Radost Zvezde kratko trajala.
KAKVI ŠOKOVI NA MARAKANI! Arnautoviću poništena dva gola! Pogledajte sporne situacije i procenite da li je sudija bio u pravu
Fudbaleri Crvene zvezde i Selte igraju meč poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a crveno-beli su u 10. minutu preko Marka Arnautovića stigli do vođstva.
Međutim, sudija je dobio poziv iz VAR sobe, gledao snimak i - poništio pogodak.
Pogledajte tu situaciju:
Deset minuta kasnije Arnautović je ponovo poslao loptu u mrežu Selte, ali je i taj pogodak poništen.
Ovog puta zbog ofsajda.
