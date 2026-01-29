Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Selte igraju meč poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a crveno-beli su u 10. minutu preko Marka Arnautovića stigli do vođstva.

Međutim, sudija je dobio poziv iz VAR sobe, gledao snimak i - poništio pogodak.

Pogledajte tu situaciju:

Deset minuta kasnije Arnautović je ponovo poslao loptu u mrežu Selte, ali je i taj pogodak poništen.

Ovog puta zbog ofsajda.

Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteFudbalNEMAC IDE U MLS LIGU: Timo Verner se iz Lajpciga preselio u San Hoze
profimedia0735110189.jpg
FudbalIZREČENE STROGE KAZNE: Devet klubova kineske Superlige započinje sezonu sa minus bodovima zbog korupcije
Liga Evrope, lopta
FudbalTORCIDU ĆE ZBOG NAPADA NA DELIJE OPTUŽITI ZA POKUŠAJ UBISTVA? "Tukli su sve redom, nisu se obazirali na vrisku žena i plač dece"
Navijači Hajduka Torcida Split
FudbalZVEZDA AKTIVIRALA BOMBU PRED SELTU: Srpski reprezentativac se vratio na Marakanu!
strahinja.jpg

Koreogradija Delija Izvor: Kurir