Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" igraju bitnu utakmicu protiv španske Selte u poslednjem 8. kolu Lige Evrope.

Od ovog rezultata zavisi konačan plasman crveno-belih u grupnoj fazi.

Nekoliko minuta uoči početka utakmice na stazi kraj terena pojavila se misteriozna plavuša koja je od strane navijača Selte dobila veliki aplauz.

U startu je vladala nedoumica, ko je ona, ali je ubrzo bilo jasno da se radi o predsednici Selte Marijan Murinjo.

Marijan de los Anheles Murinjo Terazo, kako glasi puno ime ove 50-godišnjakinje, na čelu je Selte od decembra 2023. godine.

U pitanju je uspešna poslovna žena, ćerka bivšeg vlasnika kluba Karlosa Murinja, koji je tu funkciju obavljao od maja 2006. godine.

Marijan je rođena u Madridu, ali je deo detinjstva provela u Meksiku. Diplomirala je poslovnu administraciju u Majamiju i master iz poslovnog menadžmenta u Vigu. Veći deo karijere radila je u očevoj kompaniji kao izvršni direktor, od 2005. do 2009. bila i na čelu Seltinog marketinga.

Stariji brat Huan Kamilo kao ministar unutrašnjih poslova Meksika poginuo je 2008. u avionskoj nesreći.

Murinjo je 2024. osnovala ženski klub As Seltas, prošlog proleća radovala se povratku muškog kluba u Evropu posle devet godina.

Navijači ovog kluba je izuzetno cene zbog sposobnosti.