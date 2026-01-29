Dirljive scene na "Marakani".
Fudbal
"TRAGEDIJA NE POZNAJE BOJE" Delije razvile transparent na grčkom za poginule navijače PAOK
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde i Selte igraju meč poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a navijači domaćeg tima pred početak drugog dela igre razvili su transparent na severnoj tribini.
"Tragedija ne poznaje boje, navijači PAOK počivajte u miru", pisalo je na grčkom jeziku, a održan je i minut ćutanja.
Foto: Kurir Sport
Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći poginula su sedmorica navijača koji su se uputili na utakmicu crno-belih sa Lionom.
Nesreća se dogodila u blizini Temišvara kada su se sudarili kamion i kombi sa 10 navijača, koji su putovali u Francusku.
Prema preliminarnoj istrazi do nesreće je došlo kada je minibus prilikom preticanja udarilo u cisternu koja je dolazila iz suprotnog smera.
Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši