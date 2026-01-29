Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Selte igraju meč poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a navijači domaćeg tima pred početak drugog dela igre razvili su transparent na severnoj tribini.

"Tragedija ne poznaje boje, navijači PAOK počivajte u miru", pisalo je na grčkom jeziku, a održan je i minut ćutanja.

Foto: Kurir Sport

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći poginula su sedmorica navijača koji su se uputili na utakmicu crno-belih sa Lionom.

Nesreća se dogodila u blizini Temišvara kada su se sudarili kamion i kombi sa 10 navijača, koji su putovali u Francusku.

Prema preliminarnoj istrazi do nesreće je došlo kada je minibus prilikom preticanja udarilo u cisternu koja je dolazila iz suprotnog smera.

1/14 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©