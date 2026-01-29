Slušaj vest

Crvena zvezda će 19. i 26. februara igrati protiv Lila ili PAOK-a u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope.

Protiv kojeg od njih dvoje, saznaćemo u petak na žrebu od 13.00 časova.

Crvena zvezda je posle remija sa Seltom zauzela 15. mesto u ligaškog delu takmičenja,. Tim Dejana Stankovića je završio sa 14 bodova.

Dobra vest je da su crveno-beli u gornjem delu žreba (iznad 16. pozicije), pa samim tim će revanš igrati na svom terenu.

PAOK je završio na 17. mestu, a Lil na 18. mestu, obe ekipe sa po 12 bodova.