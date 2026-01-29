Slušaj vest

Crvena zvezda će 19. i 26. februara igrati protiv Lila ili PAOK-a u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope.

Protiv kojeg od njih dvoje, saznaćemo u petak na žrebu od 13.00 časova.

Crvena zvezda je posle remija sa Seltom zauzela 15. mesto u ligaškog delu takmičenja,. Tim Dejana Stankovića je završio sa 14 bodova.

Dobra vest je da su crveno-beli u gornjem delu žreba (iznad 16. pozicije), pa samim tim će revanš igrati na svom terenu.

PAOK je završio na 17. mestu, a Lil na 18. mestu, obe ekipe sa po 12 bodova.

Ne propustiteFudbal"TRAGEDIJA NE POZNAJE BOJE" Delije razvile transparent na grčkom za poginule navijače PAOK
Delije PAOK
FudbalKAKVI ŠOKOVI NA MARAKANI! Arnautoviću poništena dva gola! Pogledajte sporne situacije i procenite da li je sudija bio u pravu
STURM-ZVEZDA_53.JPG
FudbalZVEZDA BEZ DIREKTNOG PLASMANA U OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Bili su tako blizu, a tako daleko
Marko Arnautović
FudbalZVEZDA OSTALA BEZ DIREKTNOG PLASMANA OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Crveno-beli u grotlu Marakane remizirali sa Seltom, potpuna ludnica u finišu meča!
zvezda-celta-598847.JPG

Atmosfera na Marakani pola sata pre meča Izvor: Kurir