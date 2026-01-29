Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Selte 1:1, u poslednjem, osmom kolu Lige Evropa.

Remi crveno-bele nije koštao direktnog prolaska, jer se nisu poklopili svi drugi rezultati, ali jeste možda malo boljeg plasmana na tabeli, što znači i pomalo više bodova za klupski koeficijent, ali i malo više novca u kasi.

Zvezda je, najpre, za bod osvojen protiv Selte, obezbedila 1.000 bodova za klupski koeficijent, tako da je na osnovu rezultata u ligaškom delu LE osvojila ukupno 7.000, kada na to dodamo pobede protiv FCSB, Šturma i Malmea. Crveno-beli su trijumfom nad Lilom i remijem sa Seltikom prethodno odbranili 3.000 bodova iz kvalifikacija, na osnovu propozicija UEFA.

Dodatno, Zvezda je uz tih 7.000, na svoj koeficijent dodala još 2.500 bodova, na osnovu plasmana i 15. pozicije, tako da je ukupna zarada za njih 9.500 bodova od LE.

Dodatno, remi je za nacionalni koeficijent doneo 0.2500 bodova nacionalnom koeficijentu na osnovu remija, odnosno jo 0.6125 na osnovu plasmana na tabeli. Ukupno, to je učinak od 0.8625.

Kada je novčani aspekt u pitanju, Zvezda je zaradila 150.000 evra na osnovu remija protiv Selte, tako da je od utakmica u LE ukupno uzela 2.100.000 evra.

To ipak nije sve, jer je samim ulaskom u LE obezbeđeno 4.310.000 evra, odnosno na osnovu pozicije na konačnoj tabeli dodatni bonus od 1.650.000 evra. Ukupan bilans, dakle, iznosi 8.060.000 evra.

