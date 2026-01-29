Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Selte 1:1, u poslednjem, osmom kolu Lige Evropa.

Povela je Selta golom Fernanda Lopesa u 87. minutu, a izjednačenje Zvezdi doneo je Bruno Duarte pogotkom u 89. minutu.

Pogledajte najbolje momente sa meča:

Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Koreogradija Delija Izvor: Kurir