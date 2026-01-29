Zvezda je na 15. mestu na tabeli sa 14 bodova i takmičenju nastavlja u plej-ofu. Selta je na 16. mestu sa bodom manje.
Fudbal
ZVEZDA SIJALA - SELTA ODOLELA: Pogledajte najbolje momente sa meča
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Selte 1:1, u poslednjem, osmom kolu Lige Evropa.
Povela je Selta golom Fernanda Lopesa u 87. minutu, a izjednačenje Zvezdi doneo je Bruno Duarte pogotkom u 89. minutu.
Pogledajte najbolje momente sa meča:
Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši