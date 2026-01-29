Slušaj vest

Oba gola viđena su u samom finišu meča. Selta je povela golom Lopesa u 87. minutu, izjednačio je Duarte u 89. minutu.

Zvezda je još ranije obezbedila proleće u Ligi Evrope, a eventualnom pobedom u ovom meču imala je priliku da se plasira među najboljih osam i ode direktno u osminu finala, u zavisnosti od ostalih rezultata.

Nakon ovog remija crveno-beli su završili na 15. mestu na tabeli. U baražu za osminu finala rival Zvezde biće ili PAOK ili Lil.

Dobra vest je da su crveno-beli u gornjem delu žreba (iznad 16. pozicije), pa samim tim će revanš igrati na svom terenu.

PAOK je završio na 17. mestu, a Lil na 18. mestu, obe ekipe sa po 12 bodova.

Žreb je na programu u petak od 13 časova u Nionu.

Poznato je i s kim bi se Zvezda sastala u eventualnoj osmini finala ukoliko preskoči narednu prepreku.

Zvezda bi se u osmini finala sastala ili sa Lionom ili Aston Vilom, dve prvoplasirane ekipe na tabeli.

Crveno- beli definitivbo nisu imali sreće i u daljem takmičenju čeka ih pravi pakao i najteži mogući rivali.