"Kada vam se ponište dva gola, to je izuzetno teško doživeti na terenu. Veliko bi olakšanje bilo da smo prvi poveli, ali smo morali da pronađemo snagu da se vratimo u meč", izjavio je Krunić za TV Arena sport.

Zvezda je na svom terenu remizirala sa Seltom 1:1, u poslednjem, osmom kolu Lige Evropa.

Krunić je posebno izdvojio pogodak napadača Selte Lopesa, ocenivši ga kao izuzetan.

"Bio je to zaista impresivan gol, ne pamtim kada sam uživo video nešto slično", dodao je Krunić.

Govoreći o samoj utakmici, Krunić je istakao da je psihološki povratak nakon dva poništena gola bio jedan od najtežih izazova.

"Presing koji se igra u ovakvim mečevima je izuzetno zahtevan, naročito protiv španskih i portugalskih ekipa. U takvim duelima nije lako odgovoriti na intenzitet, ali smo pokazali da možemo da se nosimo i sa takvim ritmom", zaključio je Krunić.

(Beta)