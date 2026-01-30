Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Selte 1:1, u poslednjem, osmom kolu Lige Evropa.

Govoreći o samom meču, Stanković se odmah na početku osvrnuo na dva poništena gola.

"Siguran sam da je bio kontra, da ne bi bio penal, da je bilo obrnuto, da je defanzivac odgurnuo Saleta. Intenzitet? Ne znam, videli smo koliko smo mogli. Taj momak promašuje loptu, pa taj duel. Drugi gol su odlučili centimetri. Videli ste pas i prijem, mnogo mi je žao zbog Marka. Svako je dao sve od sebe. Nismo se povukli. Kad smo morali, bili smo svi iza lopte. Prvih 30 minuta da. Znate kako je kad Marakana eksplodira, mislio sam kod drugog gola da je gol. Onda padneš, ja padnem. Oni su onda imali 'mrtvu' šansu. Uspeli smo da se izvučemo iz tog momenta. Selta je ekipa koja raste, rade sistematski. Brzi su, jaki na lopti, tehnički fenomenalni. Ponosan sam na igrače. Imam problem samo ako nema odnos prema igri", rekao je Stanković.

Stanković o dva poništena gola Izvor: Kurir

Da li je Zvezda zaslužila pobedu?

"Ne znam koliko se iskrenost isplati. Na kraju je okej. Da je bilo 2:0, bila bi druga utakmica. Moglo je da prevagne i tamo i ovamo. U finišu dve šanse, dva otvorena šuta, prelep gol, imali su kontru... Da sklonimo ta dva gola, okej je rezultat. Da su dva gola bila u prvom poluvremenu, ne znam kako bi se meč završio. Igrali smo protiv sjajnog trenera, vizionara. Teški su bili da se pripremimo. Nismo odustajali nijednog trenutka. Nastavili smo visoko. Izjednačili smo posle dva minuta. Probali smo da im guramo loptu u prazan prostor. Marko kad je dao gol iza odbrane, Bruno je tako dao gol isto. Prava fajterska utakmica. Ne bih komentarisao suđenje, mlad sudija iz Italije. Od njega će napraviti boljeg sudiju, danas je mogao bolje. Nemam nikakve zamerke".

Lil ili PAOK?

"Nemam želju. Samo da napredujemo u radu sa našim momcima. Pohvalio sam ih, pa se zahvalip. Zahtevna utakmica, dobili su dosta informacija, probali su da prenesu na teren".

"Miloje je odradio veći posao. Ja sam odradio dve utakmice. To je Milojev prolaz."

1/14 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

O pojedinačnom učinku igrača, konkretno Tiknizjana.

"Ne možemo da idemo od 100 pa do nula. Imao je teškog rivala, nezgodnog klijenta. Za malog Avdića - on me je oduševio. On, Gudelj, Kostov. Mogao je Kostov bolje, ali i on je imao teškog klijenta. Avdiću sam rekao da radi i da uživa. Marakana, debi, mislim da on neće spavati. Tako smo istrpeli Erakovića, tako je postao reprezentativac".

Da li je pričao sa Kataijem i Arnautovićem posle utakmice.

"Posle utakmice uđem u svlačionicu, bez obzira da li je pobeda ili poraz. Da ulazim jedan na jedan, ne. Kada je Sale dao onaj pas, gledali smo se očima, rekao sam mu: 'Doktore fudbala'. Za Mareta mi je mnogo krivo. To je Arnautović koji treba Zvezdi".

Stanković o Tiknizijanu i Avdiću Izvor: Kurir

Upitan je Stanković i za pojačanja.

"Ne volim dok se ne završi, znate kakav je prelazni rok. Voleo bih da pričamo o utakmici, povratku na teren. Mogao sam da umrem. Ne znaš šta da radiš, kao dete. Da li da trčiš ka severu, a utakmica se nije završila. Stadion je reper za sve", istakao je Stanković.