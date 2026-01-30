Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda na žrebu koji počinje u 13 časova saznaće ime rivala u plej-of fazi Lige Evrope.

Crveno-beli mogu na dva rivala, ili solunski PAOK ili Lil iz Francuske.

Tim Dejana Stankovića je posle remija sa Seltom zauzeo 15. mesto u ligaškom delu, dok je PAOK bio 17., a Lil 18. na tabeli.

Ko god bude rival, Zvezda će revanš igrati na stadionu "Rajko Mitić", pošto je bila bolje plasirana.

Fudbalski gledano, verovatno je PAOK lakši rival. Međutim, u ovom scenariju uključene su i neke vanfudbalske, bolje rečeno, vanterenske stvari.

A u centru te priče nalazi se i Partizan.

"Iste boje, ista vera"

Prijateljstvo navijača Partizana (grobari) i PAOK-a (Gejt 4) jedno je od najpoznatijih i najstarijih bratskih odnosa u Evropi, i traje od sredine 1980-tih godina.

Moto ovog prijateljstva je "iste boje, ista vera".

Prijateljstvo koje je počelo 80-tih godina prošlog veka, intenzivirano je u decenijama koje slede. Navijači su sve češće dolazili na utakmice bratkog kluba i zajedno navijali na utakmicama.

Zajedničke akcije

Jedna od prvih zajedničkih akcija datira iz sredine 90-tih godina prošlog veka. Košarkaši Partizana su u sezoni 1996/97, po odluci FIBA, morali da igraju utakmicu protiv Splita u Solunu. Tada se na tribinama skupilo više od 5.000 navijača Partizana i PAOK-a.

"Grobari" su uzvratili nedugo zatim, kada je FK PAOK gostovao u mađarskom Debrecinu.

U međuvremenu su Partizan i PAOK odigrali puno utakmica u raznim sportovima, poput spektakla na Tašu minulog leta uoči starta košarkaške sezone. Naravno, navijači dva kluba se mnogo češće posećuju.

Mnoge legende igrale za Partizan i PAOK

Mnogo je sportista i trenera, koji su tokom istorije bili članovi i beogradskih i solunskih crno-belih. Nekadašnji Partizanov as Vladimir Ivić sedeo je na klupi PAOK-a, a prethodno je bio i igrač.

Dres grčkog kluba nosili su i Zvonimir Vukić, Ivica Iliev, Goran Gavrančić, a ranije i Slobodan Krčmarević i Mladen Furtula, a Partizanova legenda Momčilo Vukotić bio je trener PAOK-a 2006/07.

Andrija Živković, kapiten ekipe

Ipak, najveće počasti doživeo je Andrija Živković. Srpski reprezentativac je od 2020. godine član PAOK-a, gde je trenutno kapiten.

Odigrao je 164 zvaničnih utakmica za crno-bele iz grčke luke, i postigao 39 golova, od kojih su neki bili presudni u bitnim utakmicama. Sa PAOK-om je osvojio grčki kup u sezoni 2020/21 i prvenstvo Grčke u sezoni 2023/24.

Kada se na bratstvo navijača PAOK-a i Partizana doda i neprijateljstvo koje vlada između navijača PAOK-a i Olimpijakosa, koji su u prijateljstvim odnosima sa delijama, jasno je zašto bi dvomeč Crvene zvezde i PAOK-a bio više od igre.

Nema nikakve dileme da bi stadion "Tumba" u Solunu, kapaciteta 28.700 mesta, i duplo veći stadion "Rajko Mitić" bili poprište fudbalskog spektakla.

Šta znači ime PAOK?

Ime PAOK je u stvari skraćenica na grčkom za "Solunsko sportsko društvo Konstantinopoljaca". Osnovan je 1926. godine od strane grčkih izbeglica iz Konstantinopolja, odnosno Istanbula. Klub simbolizuje sećanje na izgubljene domove, gde crno-bela boja predstavlja tugu i nadu.

Na grbu je dvoglavi orao, koji predstavlja Vizantiju.