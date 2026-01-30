Slušaj vest

Tela sedmorice navijača PAOK-a, koji su stradali u utorak u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji, dopremljena su u Solun u četvrtak uveče.

Ispred i oko stadiona "Tumba" okupilo se na desetine hiljada Solunaca kako bi dočekalo nastradale.

Retko ko je od prisutnih mogao da ostane ravnodušan i da ne pusti suzu. Navijači su bakljama i transparentima još jednom odali počast sedmorici mladića.

"Braćo, vi živite, vi nas vodite", uzvikivali su okupljeni navijači PAOK-a, dok su snimci iz Soluna obišli region i čitavu Evropu.

Podsetimo, sedmorica navijača PAOK-a poginulo je na "putu smrti" u okolini Temišvara kada je kombi u kome su se nalazili udario u kamion koji je dolazio iz suprotnog smera. Navijači su putovali u Lion, gde je njihov tim igrao utakmicu poslednjeg kola Lige Evrope.

Rumunska policija još uvek utvrđuje činjenice, kao i to da li su do nesreće doveli ljudski nemar ili tehnički kvar na vozilu.

U međuvremenu se oglasio vozač kamiona koji je učestvovao u sudaru sa kombijem.

PAOK je jedan od potencijalnih rivala Crvene zvezde u plej-ofu Lige Evrope. Na utakmici Crvena zvezda - Selta, delije su na severnoj tribine podigle transparent na grčkom za poginule navijače PAOK-a.