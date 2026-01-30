Slušaj vest

Hrabro i muški su crveno-beli igrali tokom čitavog susreta, a Selta je ipak povela u finišu golom Fera Lopeza u 87. minutu. Izjednačio je Bruno Duarte minut kasnije, ali vremena za nešto više nije bilo.

Upravo se zbog tog gola Selte na udaru našao defanzivac crveno-belih, Brazilac Rodrigao.

U studiju Arene Sport posle meča, Branko Milovanović, izneo je niz kritika na račun Rodrigaa.

- Zna se o kakvom se igraču radi, on je imao tu sreću da je mogao da se registruje pred ovaj meč jer je došao iz omladinske škole Selte. On je izveo taj udarac neodbranjivo, ali pogledajte pre gola grešku Rodrigaa. Ovo se događa pionirima. Ja sam to rekao najiskusniji igrači ne smeju da prave takve greške - rekao je Branko Milovanović, pa dodao:

- I prva lopta koju je imao na liniji igrač sa tim iskustvom ne može da je šutira u aut. Ja razumem da ima 18, 19, 20 godina pa nema iskustva, ali to je bila lopta laka. Mogao je da se zagradi, da je izbaci, da padne...

