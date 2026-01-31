Slušaj vest

Nesreća kod Temišvara, u kojoj je poginulo sedam navijača PAOK-a, otvara i pitanje sigurnosti sistema asistencije u vozilima. Naime, prema prvim informacijama, uzrok ove tragedije je blokada volana.

Da li ovaj primer dovodi u pitanje pouzdanost bezbednosnih sistema u savremenim automobilima i kako i zbog čega dolazi do blokade volana u toku vožnje, otkrio je za Redakciju Kamenko Jovanović, autoserviser:

Kamenko Jovanović Foto: Kurir Televizija

- Procenat da sistem za kontrolu otkaže i, da vas proda u vožnju je skoro nemoguć. Pod uslovom da imate odgovarajuće gume, da imate ispravne gume, znači ipak tu mora biti više faktora da bude da se poklopi ispravnih da bi taj sistem funkcionisao kako treba. Ja ipak mislim da nije sam sistem otkazao, da je tamo malo neprelagođena brzina kretanja i nažalost ovo što se čita po novinama da su tu neki opijati umešani. Tu nikakav sistem absolutno stabilnosti ne može da vam pomogne.

"Tehnologija u vozilima je bezbedna"

Prema poslednjim saznanjima, navodno je volan sam zakočio, Jovanović tvrdi da je tako nešto nemoguće:

- Na novim automobilima imate neke elektronske brave, znači ona sama da se zaključa ne može, ipak je to tim inženjera od ko zna koliko možda i stotine ljudi napravio. Može da dođe do otkazivanja recimo asistencije servovalana, znači kod novih automobila je to elektroservo, kod starih automobila je to pumpa servovalana i ide na hidraulično ulje - kaže Jovanović i dodaje:

- Ali, i to kad otkaže vi ne ostajete bez volana, nego se vraćate na automobile bez servoasistencije. Svakako ne biste trebali bilo kako i bilo na koji način da ostanete bez mogućnosti upravljanja vozilom. Nažalost, kad dođu do takvih situacija, tu forenzika i veštačenje na kraju daju svoju ključnu reč.

Tvrdi da je tehnologija u vozilima bezbedna, te da inžinjeri iz godine u godinu rade na poboljšanju:

- Svaki proizvođač gleda da tu bezbednost digne na najviši mogući nivo, da se njihov brend ne bi, ne daj Bože, provlačio po nekim novinama kao loš.. Znači, i dugo godina je ta asistencija u upotrebi aktivno, tako da mislim da je verovatnoća da sam sistem otkaže skoro nemoguća.

Tela navijača dopremljena u Solun

Pdosetimo, najmanje sedam navijača PAOK-a je poginulo u utorak u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji.

Do tragičnog događaja došlo je u blizini Temišvara, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom i ova stravična tragedija šokirala je planetu.

Njihova tela dopremljena su u Solun u četvrtak uveče. Ispred i oko stadiona "Tumba" okupilo se na desetine hiljada Solunaca kako bi dočekalo nastradale.

Retko ko je od prisutnih mogao da ostane ravnodušan i da ne pusti suzu. Navijači su bakljama i transparentima još jednom odali počast sedmorici mladića.

"Braćo, vi živite, vi nas vodite", uzvikivali su okupljeni navijači PAOK-a, dok su snimci iz Soluna obišli region i čitavu Evropu.

