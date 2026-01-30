Slušaj vest

Partizanovi đaci uvek su zanimljivi na fudbalskom tržištu, te svaki korak bisera iz Zemunela privlači značajnu pažnju javnosti.

Među onima koji su tema ove zime nalaze se dva talenta rođena 2012. godine - Stefan Mrković i Relja Stanojević.

Igrači selekcije koja je jesen završila kao prva u Beogradu, odlučili su da posle prvog dela sezone promene sredinu, pa su iz Partizana prešli u IMT.

Dolaskom dvojice biseta praktično iz komšiluka, Novobeograđani su stekli značajan zalog za budućnost, a posebnu pažnju privlači Mrković koji je tokom dve godine u Zemunelu bio među liderima generacije.

Zanimljivo, perspektivni ofanzivni vezni je pre dolaska u redove crno-belih bio deo Zvezdine škole gde je takođe nagovestio potencijal. Kada je u pitanju Stanojević, on će zaoštriti konkurenciju u mlađim kategorijama Traktorista na poziciji beka.