Žreb sa plej-of osmine finala Lige šampiona doneo nam je nekoliko sjajnih mečeva. Pre svega to je repriza duela Benfika - Real sa kraja grupne faze elitnog takmičenja.

Murinjiv tim tada je slavio sa 4:2 i gurnuo "kraljevski klub" van top 8. Sada će Mbape i drugovi imati priliku da se osvete za taj debakl.

Svi parovi Lige šampione - plej-of 1/8 finala

Borusija D - Atalanta

Olimpijakos - Bajer Leverkuzen

Pobednici idu u osmini finala na Arsenal ili Bajern

Benfika - Real Madrid

Bodo Glimt - Inter

Pobednici idu u osmini finala na Sporting Lisabon ili Mančester siti

Monako - PSŽ

Karabag - Njukasl

Pobednici idu u osmini finala na Barselonu ili Čelsi

Galatasaraj - Juventus

Krub Briž - Atletiko Madrid

Pobednici idu u osmini finala na Liverpul ili Totenhem

Mečevi plej-ofa su 17/18. i 24/25. februara, a žreb za osminu finala na programu je 27. februara.