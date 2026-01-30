Svi događaji
Od najnovijeg
12:25

Inter - Bodo

Imamo sve parove. Inter će da igra protiv sjajnih Norvežana.

12:25

Benfika - Real!

Opet! Spektakl u najavi - prilika da se Real osveti Murinju za poraz 4:2 u poslednjem kolu ligaške faze.

12:25

Karabag - Njukasl

Znamo i ko je najbolje prošao na žrebu.

12:24

PSŽ - Monako

Francuski derbi imamo u plej-ofu.

12:24

Briž - Atletiko

Aleksandar Stanković će imati težak zadatak sa svojim Brižom.

12:23

Juventus - Galatasaraj

Italijanski tim je favorit, ali... 

12:23

Leverkuzen - Olimpijakos

Grčki velikan ima lepe izglede za prolaz dalje...

12:23

Atalanta - Dortmund

Imamo prvi par plej-ofa.

12:17

Počinjemo!

Sve je spremno - kreće izvlačenje parova.

11:37

Real: Benfika ili Bodo?

Norveški klub pobedio je Siti, zatim i Atletiko u Madridu... Sada ima 50 odsto šanse da igra protiv Reala u baražu za osminu finala. Da li smo došli do toga da Real drhti od Bodo Glimta?

10:55

PSŽ - Barsa već u osmini finala?

Da, ovaj scenario je i te kako moguć. Baš kao i meč Real - Mančester siti... Ali za to ćemo da sačekamo 27. februar kad je na programu žreb za osminu finala.