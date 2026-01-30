ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Potpuni spektakl! Murinjo ponovo udara na Real
Žreb sa plej-of osmine finala Lige šampiona doneo nam je nekoliko sjajnih mečeva. Pre svega to je repriza duela Benfika - Real sa kraja grupne faze elitnog takmičenja.
Murinjiv tim tada je slavio sa 4:2 i gurnuo "kraljevski klub" van top 8. Sada će Mbape i drugovi imati priliku da se osvete za taj debakl.
Svi parovi Lige šampione - plej-of 1/8 finala
Borusija D - Atalanta
Olimpijakos - Bajer Leverkuzen
Pobednici idu u osmini finala na Arsenal ili Bajern
Benfika - Real Madrid
Bodo Glimt - Inter
Pobednici idu u osmini finala na Sporting Lisabon ili Mančester siti
Monako - PSŽ
Karabag - Njukasl
Pobednici idu u osmini finala na Barselonu ili Čelsi
Galatasaraj - Juventus
Krub Briž - Atletiko Madrid
Pobednici idu u osmini finala na Liverpul ili Totenhem
Mečevi plej-ofa su 17/18. i 24/25. februara, a žreb za osminu finala na programu je 27. februara.
Benfika - Real!
Opet! Spektakl u najavi - prilika da se Real osveti Murinju za poraz 4:2 u poslednjem kolu ligaške faze.
Real: Benfika ili Bodo?
Norveški klub pobedio je Siti, zatim i Atletiko u Madridu... Sada ima 50 odsto šanse da igra protiv Reala u baražu za osminu finala. Da li smo došli do toga da Real drhti od Bodo Glimta?