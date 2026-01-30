Svi događaji
13:17

Zvezda - Lil!

Imamo rivala Zvezde. Već posle prvog izvlačenja kuglica dobili smo rivala Zvezde. Obzirom da je PAOK za protivnika dobio Seltu, sve je postalo jasno.

12:59

Koliko ko vredi?

PAOK ima tim procenjen na 101.000.000 evra, dok Lil vredi čak 232.000.000 evra. Podsećamo, Zvezda je na 82 miliona.

12:06

PAOK ili Lil, pa zatim Aston Vila ili Lion

Crvena zvezda dobija rivala baražu za osminu finala. Što se tiće potencijalnog protivnika u bici za četvrtfinale, Aston Vile ili Liona, taj žreb je na programu 27. februara (posle mečeva baraža).