ZVEZDA DOBILA RIVALA! Repriza - neka bude kao i grupnoj fazi: Pakleno težak žreb...
Crvena zvezda igraće protiv Lila u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope!
Ovi timovi igrali su već u grupnoj fazi i to meč na stadionu "Rajko Mitić", tada je srpski klub slavio sa 1:0.
Prva utakmica baraža igra se u Lilu 19. februara, a revanš je sedam dana kasnije u Beogradu.
Nema sumnje da su crveno-beli dobili neuporodivo težek rivala (alternativa je bio PAOK), ali isto tako oni su već pokazali da mogu da Lilom.
Dodaćemo, Zvezda zna dva potencijalna rivala ako prođe u osminu finala - to će da budu Lion ili Aston Vila. Ta dva tim završila su na vodećim mestima tabele Lige Evrope, što dovoljno govori koliko će to težak žreb (27. februara).
UEFA Liga Evrope, plej-of 1/8 finala
PAOK - Selta
Lil - Crvena zvezda
Pobednici u osmini finala idu na Lion ili Aston Vilu
Dinamo Zagreb - Genk
Bran - Bolonja
Pobednici u osmini finala idu na Frajburg ili Romu
Ludogorec - Ferencvaroš
Seltik - Štutgart
Pobednici u osmini finala idu na Porto ili Bragu
Panatinaikos - Viktorija Plzenj
Fenerbahče - Notingem Forest
Pobednici u osmini finala idu na Midtjiland ili Betis
Zvezda - Lil!
Imamo rivala Zvezde. Već posle prvog izvlačenja kuglica dobili smo rivala Zvezde. Obzirom da je PAOK za protivnika dobio Seltu, sve je postalo jasno.
Koliko ko vredi?
PAOK ima tim procenjen na 101.000.000 evra, dok Lil vredi čak 232.000.000 evra. Podsećamo, Zvezda je na 82 miliona.