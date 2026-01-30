Crvena zvezda igraće protiv Lila u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope!

Ovi timovi igrali su već u grupnoj fazi i to meč na stadionu "Rajko Mitić", tada je srpski klub slavio sa 1:0.

Prva utakmica baraža igra se u Lilu 19. februara, a revanš je sedam dana kasnije u Beogradu.

Nema sumnje da su crveno-beli dobili neuporodivo težek rivala (alternativa je bio PAOK), ali isto tako oni su već pokazali da mogu da Lilom.

Dodaćemo, Zvezda zna dva potencijalna rivala ako prođe u osminu finala - to će da budu Lion ili Aston Vila. Ta dva tim završila su na vodećim mestima tabele Lige Evrope, što dovoljno govori koliko će to težak žreb (27. februara).

UEFA Liga Evrope, plej-of 1/8 finala

PAOK - Selta

Lil - Crvena zvezda

Pobednici u osmini finala idu na Lion ili Aston Vilu

Dinamo Zagreb - Genk

Bran - Bolonja

Pobednici u osmini finala idu na Frajburg ili Romu

Ludogorec - Ferencvaroš

Seltik - Štutgart

Pobednici u osmini finala idu na Porto ili Bragu

Panatinaikos - Viktorija Plzenj

Fenerbahče - Notingem Forest

Pobednici u osmini finala idu na Midtjiland ili Betis