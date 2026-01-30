Slušaj vest

Predsednik Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije, Dragoljub Zbiljić, uputio je zvanično pismo svim klubovima pred početak prolećnog dela sezone Mozzart Bet Super lige Srbije 2025/26.

Zbiljić je stavio akcenat na zajedničku odgovornost svih aktera da kroz sportsko viteštvo i poštovanje rivala podignu ugled srpskog fudbala.

Prenosimo ključne poruke upućene klubovima Mozzart Bet Super lige Srbije:

POZIV NA FUDBALSKO JEDINSTVO

Predsednik Zajednice je istakao da je prolećni deo šampionata prilika da se kroz zajedništvo i jasnu viziju dodatno učvrsti integritet takmičenja. „Danas ne nastavljamo samo prvenstvenu trku; danas nastavljamo našu zajedničku misiju beskompromisnog podizanja integriteta srpskog fudbala. Svaki klub je stub ove Zajednice, a svaki vaš potez na terenu i van njega ogledalo je naše profesije“, naveo je Zbiljić, pozivajući klubove da čuvaju čast igre i poverenje navijača.

FOKUS NA SPORTSKO NADMETANJE I FER-PLEJ

Zbiljić je posebno podvukao važnost zdravog rivaliteta koji se zasniva isključivo na sportskim kriterijumima i poštovanju pravila. „Naš cilj je jasan: bespoštedni rivalitet na terenu, ali apsolutno jedinstvo u očuvanju dostojanstva takmičenja i poštovanju sudijskog sistema. Podstičem vas da svaki minut utakmice koristite za promociju viteštva i za besprekoran profesionalizam. Stabilnost suđenja, fer-plej i navijački žar moraju biti temelji na kojima gradimo budućnost.“

INFRASTRUKTURA I ’’NOVA ERA’’ FUDBALA

Poseban akcenat stavljen je na organizacionu transformaciju lige koja je već u toku: „Naša vizija ’nove ere fudbala’ nije samo san – to je naša realnost koju gradimo kroz moderan pristup i dalji razvoj sportske infrastrukture. Ovi novi standardi ne afirmišu samo klupski fudbal, već doprinose ostvarenju jasne vizije budućnosti koju delimo sa FSS. Izgradnjom modernog okruženja, stvaramo uslove u kojima će naši klubovi postati respektabilni partneri na globalnoj fudbalskoj mapi.“

INSPIRACIJA ZA BUDUĆE GENERACIJE

Kroz jačanje sportskog duha, stvara se ambijent koji prevazilazi same rezultate na tabeli. „Naša je zajednička dužnost da na svakom stadionu stvorimo atmosferu koja neće biti samo takmičarska, već inspirativna. Obaveza nam je da izgradimo sistem u kojem će talenat naše dece imati pravi prostor za razvoj kroz zdrave primere sportskog nadmetanja.“

SRBIJA ZASLUŽUJE NAJVIŠE STANDARDE

Završavajući svoje pismo, Zbiljić je poručio da je vreme za odlučne korake napred ka evropskim standardima profesionalizma. „Srbija zaslužuje fudbal svetskog ranga, a mi smo ti koji će taj nivo osigurati svojom disciplinom i poštenim pristupom igri. Neka proleće klupskog fudbala počne snažno, pošteno i pobednički. Srbija to zaslužuje, a ja znam da mi to možemo!“, zaključio je Dragoljub Zbiljić.