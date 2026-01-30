Slušaj vest

Nije bilo lako fudbalerima Crvene zvezde posle utakmice sa Seltom (1:1) u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope.

Želeli su crveno-beli pobedu, u većem delu meča bili bolji rival u odnosu na člana superjake La Lige, ali su u važnim trenucima osetili mračnu stranu VAR i to dva puta.

Bruno Duarte postiže izjednačujući gol za Crvenu zvezdu protiv Selte u Ligi Evrope 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Žal za pobedom

Bila je Crvena zvezda pred porazom posle prelepog gola Fera Lopeza u 87. minutu, a onda je pokazala karakter i u 89. minutu preko Bruna Duartea stigla do izjednačenja. Iako su to mnogo želeli, crveno-beli nisu uspeli da dođu do pobede koja bi im omogućila direktan plasman u osminu finala. Mada, kako su se odvijali drugi rezultati, Crvena zvezda ni sa pobedom nad Seltom ne bi mogla među osam najboljih timova Lige Evrope, ali bi umesto Lila i PAOK, za protivnika dobila zagrebački Dinamo i norveški Bran.

Pobeda nad Seltom donela bi Crvenoj zvezdi bolji plasman, tačnije desetu poziciju na tabeli. Pet mesta bolja pozicija donela bi dodatnih 375.000 evra, a i UEFA bonus za trijumf je 300.000 evra veći za pobedu nego za remi (pobeda donosi 450.000 evra, a nerešeni rezultat 150.000). Praktično, crveno-beli su ostali kraći za 675.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda Selta Liga Evrope 2026 Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Nije sve u prokletim parama

Iako se danas u modernom i materijalnom svetu danas sve nažalost meri novcem, nije sve u njemu. Crvena zvezda je protiv Selte demonstrirala kvalitet. Gotovo da ni u jednom trenutku nije bila u podređenom položaju u odnosu na ekipu koja deli šesto mesto u prvenstvu Španije, jednom od najjačih na svetu i ponovo se bori za Evropu. Timu koji je nedavno pobedio Real u Madridu.

Ono što posebno treba da raduje sve u Ljutice Bogdana 1A, a posebno navijače, jeste što je Crvena zvezda dobila najmanje jednog igrača. Polaznik Zvezdine omladinske škole i član čuvene generacije 2007. Adem Avdić zasijao je zlatnim sjajem. U drugom poluvremenu dobio je šansu od trenera Dejana Stankovića, zamenio Naira Tiknizjana i odigrao "kao mator", iako ima samo 18 godina. Demonstrirao je disciplinu, odgovornost i brzinske sposobnosti. Avdić je pokazao Zvezdino vaspitanje da se ne plaši bilo koga, a na kraju utakmice je samo prozborio ono što su ga vaspitali na Marakani:

- Ne možemo mi u Zvezdi da budemo zadovoljni remijem!

Adem Avdić u meču protiv Selte u Ligi Evrope 2026. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Eraković gledao iz svečane lože

A, pored njega od Zvezdine dece na terenu još Vasilije Kostov, Nikola Stanković i Vladimir Lučić. U svečanoj loži Strahinja Eraković, koji će biti registrovan za nokaut fazu Lige Evrope i igrati do kraja sezone na pozajmici iz Zenita. Sigurno je da će svi oni, uz Avdića biti opcija više za Dejana Stankovića krajem februara, kada Zvezda bude igrala šesnaestinu finala Lige Evrope.

Pored mladih, Crvena zvezda je pokazala koliko su bitni i važni za njenu igru iskusni igrači poput Marka Arnautovića, Aleksandra Kataija, Radeta Krunića, Timija Maksa Elšnika, Bruna Duartea, Miloša Veljkovića, Seola i Nemanje Radonjića.

Bruno Duarte slavi gol u meču protiv Selte u Ligi Evrope 2026. Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Katai i Arnautović očajni

Prva dvojica imaju najviše i da žale, jer im je VAR dva puta oduzeo po asistenciju i gol. Prvi put, zbog navodno jačeg intenziteta u kontaktu izmeđui Kataija i jednog igrača Selte, drugi put zbog milimetarskog ofsajda u kojem se našao Marko Arnautović. Bila je prava umetnost gledati kako Katai filigrantski precizno, iza leđa odbrane igrača Selte, pronalazi Arnautovića, a on pogađa mrežu španskog tima...

Mogli su samo za kosu da se vuku navijači Crvene zvezde, ali kako u fudbalu postoji neko nepisano pravilo, jasno je da će se sve ovo vratiti crveno-belima jednog dana.

NIje im se dalo - Marko Arnautović i Aleksandar Katai Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Spektakl na Marakani

Nema sumnje, fudbaleri Crvene zvezde priredili su svojim navijačima spektakularno veče protiv Selte. Pokajao se svako ko nije tog četvrtka 29. januara bio na stadionu "Rajko Mitić". Sigurno je da će se za sledeću utakmicu crveno-belih u Ligi Evrope tražiti karta više, bez obzira na ime protivnika. A, crveno-beli do druge polovine februara mogu samo da rastu i budu još bolji, nego što su bili protiv Selte.

A, da bi bilo bolji, potrebno je da budu još brži, nego što su danas, u datom trenutku. Za tako nešto, vrlo je moguće da dobiju pojačanje u rešenju za desnu krilnu stranu, gde realno, crveno-beli nemaju rešenje. Hoće li to biti Markinjos iz moskovskog Spartaka, ili neko drugi pokazaće vreme.

Dejan Stanković u meču protiv Selte u Ligi Evrope 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Vladanov i Dekijev uspeh

Sigurno je da po desnoj strani sa ovakvim Nemanjom Radonjićem Zvezda ima šta da traži protiv najboljih timova Evrope. A, tu je u Vladimir Lučić. Oporaviće se i Mirko Ivanić. U borbama na tri fronta Crvenoj zvezdi će biti važan svaki igrač, iz kojeg će Dejan Stanković izvući ono najbolje. Pa, da sačekamo...

I da ne zaboravimo. Plasman Crvene zvezde u šesnaestinu finala Lige Evrope ne može da bude analiziran, a da se ne pomene Vladan Milojević. Nekadašnji strateg crveno-belih utkao je sebe u ovaj sjajni rezultat, sa tri vezane pobede nad Lilom, FCSB i Šturmom, uz bod protiv Seltika. Čisto da se zna i da se ne zaboravi.