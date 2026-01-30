Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 15.00 časova gostovati Čukaričkom u okviru 21. kola Superlige Srbije.

Karte za pomenuti meč svi zainteresovani mogu obezbediti već danas na stadionu “Rajko Mitić”.

FK Crvena zvezda
Zvezdina ekipa koja je počela utakmicu protiv Selte Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Pred crveno-belima je nastavak prvenstva, a prvi izazov je utakmica protiv ekipe sa Banovog brda.

Izabranike Dejana Stankovića nakon odličnih izdanja u Evropi očekuje duel u prvenstvu, a svi zvezdaši do ulaznica mogu doći na blagajnama Marakane danas i sutra od 11.00 do 17.00 časova. Cena jedne karte je 500 dinara.

Fudbaleri Crvene zvezde drugi su na tabeli Superlige, sa bodom manje od vodećeg Partizana. Navijači crveno-belih najavili su dolazak na Banovo brdo u Velikom broju.

FK Crvena zvezda
Dejan Stanković
FK Crvena zvezda
strahinja.jpg

Gol Marka Arnautovića protiv Selte Izvor: Arena 1 Premium