Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 15.00 časova gostovati Čukaričkom u okviru 21. kola Superlige Srbije.

Karte za pomenuti meč svi zainteresovani mogu obezbediti već danas na stadionu “Rajko Mitić”.

Zvezdina ekipa koja je počela utakmicu protiv Selte Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Pred crveno-belima je nastavak prvenstva, a prvi izazov je utakmica protiv ekipe sa Banovog brda.

Izabranike Dejana Stankovića nakon odličnih izdanja u Evropi očekuje duel u prvenstvu, a svi zvezdaši do ulaznica mogu doći na blagajnama Marakane danas i sutra od 11.00 do 17.00 časova. Cena jedne karte je 500 dinara.

Fudbaleri Crvene zvezde drugi su na tabeli Superlige, sa bodom manje od vodećeg Partizana. Navijači crveno-belih najavili su dolazak na Banovo brdo u Velikom broju.