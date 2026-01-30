Slušaj vest

Prisutnima na konferenciji za medije najpre se obratio trener Pančevaca.

– Nas u subotu očekuje jako zahtevna utakmica sa protivnikom koji je, ako se ne varam, završio prethodnu polusezonu u najboljoj formi. Mislim da su čak skupili najviše bodova u poslednjih pet-šest kola, tako da nimalo lak zadatak nije pred nama. Maksimalan respekt prema njima. Što se tiče nas samih, iza nas su dobre pripreme. Jedna od najbitnijih stvari je to što su igrači koji su nas pojačali tokom pauze uglavnom integrisani u naš sistem, naše zahteve i naš stil igre. Verujem da će oni već od subote biti u stanju da nam u dobroj meri pomognu, bilo da uđu sa klupe ili da startuju, to ćemo već videti – istakao je Koković.

Strateg Železničara očekuje otvoren meč.

– Očekujem otvorenu utakmicu. Dva protivnika koja imaju sličnu ideju kada odlaze na gostovanja. Ne odstupaju mnogo ni oni ni mi u tim utakmicama kada je u pitanju opredeljenje. Sigurno će biti agresivni, sigurno će biti dobri na drugoj lopti, sigurno će igrati visoko. Mi ćemo probati da ostanemo dosledni sebi, našem stilu igre u svim fazama i nadam se da ćemo biti u stanju da ostvarimo pozitivan rezultat.

Nema Koković mnogo dilema oko startne postave, ali zdravstvena situacija nije sjajna.

– Naravno da već neko vreme imam obrise startne postave. Što se tiče kadrovske situacije, ona nije sjajna. Nije tragična, ali nije ni idealna. Ne možemo definitivno da računamo na Aleksu Kuljanina za ovu utakmicu. Ima još nekoliko igrača sa manjim problemima, sitnim povredama, da li zbog promene podloge ili nečeg drugog. Uglavnom, imaćemo na raspolaganju veći deo tima. Za sada jedino sa sigurnošću mogu da kažem da Aleksa Kuljanin neće biti u stanju da se stavi na raspolaganje u subotu – zaključio je Koković.

Foto: FK Železničar Pančevo

Kapiten Železničara Zoran Popović očekuje tešku utakmicu.

– Radnik zna šta želi, predvođen odličnim trenerom Jakšićem, tako da nas sigurno očekuje jako dobra i zanimljiva utakmica. I oni će ići na pobedu isto kao i mi, ali mi igramo kod kuće. U poslednjih pet-šest utakmica koje smo igrali na našem terenu odigrali smo zaista fenomenalno i očekujem da u nastavku sezone nastavimo u tom ritmu kada su u pitanju domaće utakmice – istakao je Popović.

Iskusni golman se nada da će tim ostvariti zacrtane ciljeve.