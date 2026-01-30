– Posle priprema u Turskoj i svih utakmica i napora, došao je taj dan da smo došli do početka drugog dela sezone i meča protiv TSC-a. Ne treba da govorimo koliko je za nas ova utakmica bitna. Faktički ulazimo u drugo poluvreme u kom moramo da potvrdimo sve ono što smo radili jesenas, u prvom. Svesni smo naših obaveza i u tokom kontekstu smo se i pripremali. Radili smo naporno, a sada dolazi prva utakmica na kojoj treba da pokažemo koliko smo se spremili. Na pozajmicu smo doveli momka Feliksa iz Gimaraeša. Odigrao je nekih pola sata u prijateljskoj utakmici, i vidi se da ima kvalitet i sigurno da ćemo od njega u budućnosti imati koristi. Uroš Nikolić i dalje nije tu, Kufre Eta se vraća polako, ali sigurno i mislim da će se u naredne dve, tri nedelje pridružiti ostatku ekipe i biće naše glavno pojačanje. Mi smo spremni za prvenstvo i nadam se da ćemo da odigramo dobru utakmicu protiv TSC-a, protivnika kojeg poštujemo. Znamo koji su naši prioriteti i to hoćemo da pokažemo na terenu. Sa dobrom utakmicom, možemo da se nadamo i dobrom rezultatu – istakao je Tanjga.