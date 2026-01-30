VOŠA JURI VRH TABELE! Tanjga i Vidosavljević: Spremni smo za TSC i još bolje proleće
Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga optimista je pred drugi deo sezone 2025/26.
Fudbaleri „stare dame“ gostuju ekipi TSC-a na startu drugog dela sezone, a Tanjga smatra da je važno da ekipa bude na svom nivou i u „drugom poluvremenu“.
– Posle priprema u Turskoj i svih utakmica i napora, došao je taj dan da smo došli do početka drugog dela sezone i meča protiv TSC-a. Ne treba da govorimo koliko je za nas ova utakmica bitna. Faktički ulazimo u drugo poluvreme u kom moramo da potvrdimo sve ono što smo radili jesenas, u prvom. Svesni smo naših obaveza i u tokom kontekstu smo se i pripremali. Radili smo naporno, a sada dolazi prva utakmica na kojoj treba da pokažemo koliko smo se spremili. Na pozajmicu smo doveli momka Feliksa iz Gimaraeša. Odigrao je nekih pola sata u prijateljskoj utakmici, i vidi se da ima kvalitet i sigurno da ćemo od njega u budućnosti imati koristi. Uroš Nikolić i dalje nije tu, Kufre Eta se vraća polako, ali sigurno i mislim da će se u naredne dve, tri nedelje pridružiti ostatku ekipe i biće naše glavno pojačanje. Mi smo spremni za prvenstvo i nadam se da ćemo da odigramo dobru utakmicu protiv TSC-a, protivnika kojeg poštujemo. Znamo koji su naši prioriteti i to hoćemo da pokažemo na terenu. Sa dobrom utakmicom, možemo da se nadamo i dobrom rezultatu – istakao je Tanjga.
Vezista Milutin Vidosavljević takođe je oprezan pred neugodno gostovanje, ali veruje u svoj tim.
– Kreće drugi deo sezone, to je drugo poluvreme, koje je mnogo važnije. Mislim da smo odradili odlične pripreme u Turskoj. Uigrali smo se, svi su dobro radili, pripreme su prošli u najboljem mogućem redu, jer smo svi zdravi i spremni smo svi za TSC. Znamo da je ovo teško gostovanje, njima su bodovi preko potrebni, ali mislim da ako budemo na svom nivou, kao što smo bili u prvom delu sezone, onda nećemo imati velikih problema – istakao je Vidosavljević.
Utakmica TSC – Vojvodina na programu je u nedelju od 15 časova uz direktan prenos na kanalu Arena sport 1.