Sportski direktor FK Crvena zvezda Mitar Mrkela govorio je o očekivanjima od predstojećeg dvomeče u plej-ofu Lige Evrope.

Kao što je poznato, prvak Srbije Crvena zvezda igraće protiv francuskog Lila.

Crvena zvezda - Selta Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Ostvarili smo ciljeve koje smo postavili pred početak takmičenja u Ligi Evrope, a to je da se kvalifikujemo u nokaut fazu. Što se tiče samog žreba i protivnika kojeg smo dobili, ja od žreba nikada nemam prevelika očekivanja. Uvek se uzdam u ono što mi možemo da pružimo, a mislim da smo u prvoj fazi Ligi Evrope odigrali zaista dobro, izuzev utakmice protiv Brage. Sve utakmice smo odigrali baš dobro, poslednje dve smo igrali odlično - rekao je Mitar Mrkela i nastavio:

- Juče je bila jedna fantastična utakmica protiv Selte, gde smo pokazali da možemo i sa timovima iz liga petice da se borimo potpuno ravnopravno. Očekujem nas onakve kakvi možemo da budemo i nadam se da protiv jednog jakog protivnika, kao što je Lil, da u dve utakmice, možemo da prođemo dalje.

Mitar Mrkela Foto: Stefan Stojanović MONDO, Www.crvenazvezdafk.com

Otkrio je Mitar Mrkela očekivanja od crveno-belih u narednom periodu.

- Očekujem da mi budemo bolji. Ovo su bile prve utakmice direktno posle pauze, nismo imali nikakvih prethodnih mečeva, iz tog razloga očekujem podizanje forme. Takođe, imamo i nove igrače, koji su potpisali za Crvenu zvezdu, koji će biti deo tima u toj utakmici, svakako da očekujem jednu jaču Crvenu zvezdu - kazao je Mrkela i dodao:

- Što se tiče toga da li se prvi meč igra na Marakani ili u Francuskoj, mislim da je to potpuno svejedno. Znali smo i u jednom i u drugom slučaju da pobeđujemo i prolazimo, tako da mislim da je to nevažna stvar.