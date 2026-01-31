Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekuju od 15.00 ekipu Radničkog iz Niša na startu prolećnosg dela u Superligi Srbije.

Crno-beli su lideri u šampionatu sa jednim bodom prednosti u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu i cilj Partizana je da saluva prvo mesto ovog proleća.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Utakmicu iz Humske možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

