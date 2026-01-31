Partizan od 15.00 na startu prolećnog dela sezone u Superligi Srbije dočekuje Radnički iz Niša.
PROLEĆE STIŽE U HUMSKU! Partizan dočekuje Radnički, evo gde možete gledati prenos utakmice uživo!
Fudbaleri Partizana dočekuju od 15.00 ekipu Radničkog iz Niša na startu prolećnosg dela u Superligi Srbije.
Crno-beli su lideri u šampionatu sa jednim bodom prednosti u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu i cilj Partizana je da saluva prvo mesto ovog proleća.
Utakmicu iz Humske možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
