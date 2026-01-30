Slušaj vest

FK Partizan je u petak ozvaničio tri velika pojačanja pred nastavak prolećnog dela sezone u Superligi Srbije.

Saša Zdjelar, Marko Lekić i Stefan Mitrović potpisali su ugovore sa klubom iz Humske, a crno-beli su putem svojih kanala obavestili javnost:

- Sportski sektor Fudbalskog kluba Partizan postigao je dogovor o angažovanju dva iskusna fudbalera koja će pomoći ekipi u borbi za šampionsku titulu u Superligi Srbije, a u pitanju su nekadašnji kapiten Parnog valjka Saša Zdjelar i pouzdani defanzivac Stefan Mitrović.

Saša Zdjelar i Stefan Mitrović će u petak, 30. januara putem zvaničnih kanala komunikacije FK Partizan biti predstavljeni kao novi članovi jesenjeg šampiona.

Tri važna pojačanja crno-belih u nadi da će nakon osam godina "parni valjak" uspeti da vrati titulu šampiona Srbije u Humsku.

Partizan u subotu od 15.00 dočekuje Radnički iz Niša u 21. kolu Superlige Srbije.

Ne propustiteTenisNOVAK ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Njegove reči odzvanjaju širom planete - evo šta je napisao posle plasmana u 11. finale AO
Novak Đoković
Ostali sportovi"SVE MI SE SRUŠILO - TAJ MUK I POGLEDE NEĆU ZABORAVITI" Zlatni vaterpolisti za Kurir poručili: Narod nam je doneo medalju - Dečački san je ostvaren
Sequence 01.01_46_11_09.Still001.jpg
TenisNIKAD EMOTIVNIJI NOVAK NAKON EPSKOG PLASMANA U FINALE AUSTRALIJAN OPENA! Đoković otvorio dušu i pričao o svemu na konferenciji za medije u Melburnu!
Novak Đoković
TenisA, ŠTA SE OČEKIVALI? Ovako su hrvatski mediji ispratili ludi okršaj Novaka i Sinera u Melburnu i plasman Srbina u finale!
Novak Đoković

BONUS VIDEO:

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir