Dinamo Zagreb doveo veliko pojačanje.
DINAMO ZAGREB AKTIVIRAO ZIMSKU TRANSFER BOMBU! Detonacija na Maksimiru!
Dominik Livaković se i zvanično vratio u Dinamo Zagreb, potvrdio je klub iz hrvatske prestonice.
Iskusni čuvar mreže dolazi na pozajmicu do kraja sezone iz turskog Fenerbahčea, a zagrebački klub će za ovaj posao platiti obeštećenje od oko 200.000 evra.
Dominik Livaković Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, EPA
Tridesetjednogodišnji reprezentativac Hrvatske prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u španskoj Đironi, ali tamo nije upisao nijedan zvaničan nastup, što je bio jasan signal da mu je potreban novi početak.
Livaković je u dresu Dinama branio čak 293 utakmice pre nego što je leta 2023. godine, uz obeštećenje od 6,6 miliona evra, prešao u Fenerbahče. Prema podacima sajta Transfermarkt, njegova trenutna tržišna vrednost procenjuje se na četiri miliona evra.
