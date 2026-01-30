Slušaj vest

Dominik Livaković se i zvanično vratio u Dinamo Zagreb, potvrdio je klub iz hrvatske prestonice.

Iskusni čuvar mreže dolazi na pozajmicu do kraja sezone iz turskog Fenerbahčea, a zagrebački klub će za ovaj posao platiti obeštećenje od oko 200.000 evra.

Tridesetjednogodišnji reprezentativac Hrvatske prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u španskoj Đironi, ali tamo nije upisao nijedan zvaničan nastup, što je bio jasan signal da mu je potreban novi početak.

Livaković je u dresu Dinama branio čak 293 utakmice pre nego što je leta 2023. godine, uz obeštećenje od 6,6 miliona evra, prešao u Fenerbahče. Prema podacima sajta Transfermarkt, njegova trenutna tržišna vrednost procenjuje se na četiri miliona evra.

