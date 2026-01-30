Slušaj vest

Ovaj 22-godišnji fudbaler je bio blizu prelaska u Čelsi prošlog leta, ali je ostao u Barseloni i postao bitan član tima Hansija Flika zahvaljujući svom golgeterskom instinktu.

Ove sezone postigao je deset golova, uključujući pet u Ligi šampiona, uz 11 asistencija iako nije uvek bio starter.

Barselona je novi ugovor sa Ferminom nazvala "strateškom odlukom".

Fermin se pridružio Barseloni kada je imao 13 godina. Njegov prethodni ugovor važio je do 2029. godine.

On je odigrao samo pet utakmica za reprezentaciju Španije, ali se očekuje da će biti deo nacionalnog tima za Svetsko prvenstvo ovog leta.

(Beta)

