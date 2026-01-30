Slušaj vest

Glasner je rekao da francuski napadač, koga britanski mediji povezuju sa prelaskom u Milan, "nije na pravom mestu" da bi igrao protiv Notingema.

"Neće biti u timu za utakmicu. Trenutno to nema nikakve veze sa transferima, on jednostavno nije na pravom mestu da igra. Da bi se zaštitio tim i on, zato neće putovati na utakmicu protiv Notingema", rekao je Glasner.

Glasner, koji je nedavno potvrdio da napušta Palas na kraju sezone, rekao je da će klub pronaći zamenu ako Mateta ipak ode.

"Da bidem jasan, moguće je da Džej Pi (Mateta) ostane i bude igrač Kristal Palasa i 2. februara, a moguće je i da napusti klub i da u tim dođe novi napadač. To su dve situacije o Kojima trenutno razgovaramo i diskutujemo", rekao je trener Palasa.