Gost Partizanovog intervjua bio je novi fudbaler crno-belih Sebastijan Polter.

Prvi fudbaler iz Nemačke u istoriji crno-belih igrao je za mnoge velike klubove kao što su Volfsburg, Šalke, Union Berlin i Kvins Park. Otkrio je i kakva će mu uloga biti u crno-belom dresu kao i ko je imao najveće zasluge za njegov dolazak:

-Legendu kao što je Peđa Mijatović je nemoguće odbiti. Ja volim izazove, za mene su izazovi neophodni, i kada mi je Peđa objasnio kako me vidi u ovoj grupi, rekao sam odmah sebi, agentu i porodici da ja to želim! Razgovarao sam dosta sa Peđom o tome, za mene je važno da imam ulogu u timu, ja sam veoma iskusan igrač, igrao sam u nekoliko zemalja i za puno timova u Nemačkoj, mnoge stvari sam doživeo i želim da pomognem timu. Kada sam ja na najvišem nivou tada i mladi igrači moraju da budu na svom najvišem nivou. Andrej će biti iznad mene, pa ja iznad njega, pa opet on iznad mene i tako dižemo nivo kvaliteta. Na taj način mi kao napadači pomažemo jedan drugom da budemo što bolji. Sada imamo iskustvo na svakoj poziciji, u svakoj liniji tima, napravili smo sjajnu grupu mladosti i iskustva i radićemo naporno da ostvarimo uspehe.

A kada se govori o Polterovom iskustvu, pored toga što je igrao sa vrhunskim igračima kao što su Ebereči Eze, Edin Džeko, Sajmon Kjer i mnogi drugi, valja istaći da je prvi igrač Union Berlina koji je postigao gol u berlinskom derbiju u Bundesligi kao i prvi igrač koji je postigao gol za Union protiv čuvenog Bajerna iz Minhena. U Unionu je imao priliku da deli svlačionicu sa nekadašnjim reprezentativcem Srbije Nevenom Subotićem o kojem je govorio biranim rečima:

-Neverovatna je osoba, čovek koji želi svakome da pomogne, posebno je impresivno ono što radi van terena. Jedno je što je bio odličan fudbaler, ali van terena on je divno ljudsko biće i to što radi je jako lepo. Pomaže siromašnima, na primer u Africi je izgradio sisteme za navodnjavanje, ima svoje kompanije koje rade na projektima za pomoć stanovništvu, puno je novca donirao. Neverovatna osoba, neko na koga sam se uvek ugledao, mnogo ga poštujem jer i on poštuje sve oko sebe. Disciplinovan je i na terenu i van njega, pravi profesionalac, zato je i bio na najvišem nivou toliko godina. Najveće poštovanje za Nevena, i dalje se čujemo povremeno, više ne igra ali je i dalje okružen fudbalom.

Imao je i poruku za navijače Partizana, govorio je o emociji u fudbalu koja je za njega ključan faktor:

-Fudbal igram od četvrte godine zato što ga volim. Ali kada sam napunio 17, 18 godina i postao profesionalac shvatio sam da ne igram samo iz ljubavi već i za navijače. Oni su ti koji žive za klub, troše svoje vreme i i novac da bi nas pratili svuda, osećam tu emociju i zato želim da im vratim na terenu. Uvek slavim sa navijačima kada postignem gol, tada sam ja srećan, oni su srećni i želim da tu radost podelim sa njima. Navijači Partizana, vi ste jedan od glavnih razloga zašto smo prvi na tabeli, pozivam vas da dođete na utakmicu u subotu, da podržite mlade momke koji su izgurali celu polusezonu i da zajedno slavimo. Potrebni ste nam!