Ovaj 43-godišnji španski trener je potpisao ugovor do juna 2028. godine, saopštio je nemački klub.

Rijera će na klupi Ajntrahta naslediti Dina Topmelera koji je smenjen 18. januara posle niza od četiri utakmice bez pobede. 

Taj niz se produžio na sedam utakmica, dok je tim sa klupe predvodio privremeni trener Denis Šmit. Šmit će biti na klupi Ajntrahta i na nedeljnoj utakmici protiv Bajer Leverkuzena, dok će Rijera tim preuzeti u ponedeljak.

Ajntraht je saopštio da je Rijera tražio da ostane trener Celja još jednu utakmicu, protiv Maribora u nedelju.

(Beta)

