Sebastijan Polter prvi je fudbaler iz Nemačke koji će zaigrati za Partizan.

Pre njega, dvojica Nemaca bili su u klubu, ali kao treneri - Lotar Mateus i Jirgen Reber.

Sebastijan Polter posle promocije u FK Partizan Foto: Www.partizan.rs

Peđa Mijatović i izazov

Sebastijan Polter ima 35 godina i došao je u Partizan kako bi svojim iskustvom pomogao ekipi da se bori za titulu. Igrao je za mnoge nemačke klubove kao što su Volfzburg, Šalke, Union Berlin, te engleski Kvins Park Rendžers.

- Legendu kao što je Peđa Mijatović je nemoguće odbiti. Volim izazove, za mene su neophodni i kada mi je Peđa objasnio kako me vidi u ovoj grupi, rekao sam odmah sebi, agentu i porodici da ja to želim! Razgovarao sam dosta sa Peđom o tome, za mene je važno da imam ulogu u timu, ja sam veoma iskusan igrač, igrao sam u nekoliko zemalja i za mnogo timova u Nemačkoj, mnoge stvari sam doživeo i želim da pomognem timu - rekao je Sebastijan Polter za klupski sajt i nastavio:

- Kada sam na najvišem nivou tada i mladi igrači moraju da budu na svom najvišem nivou. Andrej će biti iznad mene, pa ja iznad njega, pa opet on iznad mene i tako dižemo nivo kvaliteta. Na taj način mi kao napadači pomažemo jedan drugom da budemo što bolji. Sada imamo iskustvo na svakoj poziciji, u svakoj liniji tima, napravili smo sjajnu grupu mladosti i iskustva i radićemo naporno da ostvarimo uspehe.

Pomoći mladima

Govoreći o tome koliko mu je Partizan poznat i zašto je crno-bele prepoznao kao pravi naredni korak u karijeri.

- Znam za Partizan više od 15 godina, jer je moj agent veliki navijač Partizana, tako da sam već upoznat sa načinom na koji klub funkcioniše i sa tim da svi daju sve za klub. Malo sam stariji od većine momaka u timu, tako da znam svoju ulogu. Znam kako da svoj stil igre uklopim u ekipu i to je ono što želim. Želim da pomognem svima. Želim da osvajam trofeje i to je najvažnije. Mislim da je Partizan pravi korak za mene.

Novi napadač crno-belih već je imao priliku da se upozna sa atmosferom koju navijači Partizana prave na stadionu.

- Gledao sam utakmice koje je Partizan igrao u Nemačkoj, ali i u Beogradu, i jasno mi je koliko navijači znače klubu i timu. Gledao sam mnogo snimaka koje mi je moj agent slao – neverovatni su. Jedva čekam da izađem pred njih, da pobeđujem utakmice i osvajam trofeje – zbog toga sam i došao ovde.

Neven Subotić humanitarac

Zanimljivo, Sebastijan Polter u Union Berlinu delio je svlačionicu sa nekadašnjim reprezentativcem Nevenom Subotićem.

- Neverovatna je osoba, čovek koji želi svakome da pomogne, posebno je impresivno ono što radi van terena. Jedno je što je bio odličan fudbaler, ali van terena on je divno ljudsko biće i to što radi je jako lepo. Pomaže siromašnima, na primer u Africi je izgradio sisteme za navodnjavanje, ima svoje kompanije koje rade na projektima za pomoć stanovništvu, puno je novca donirao. Neverovatna osoba, neko na koga sam se uvek ugledao, mnogo ga poštujem jer i on poštuje sve oko sebe. Disciplinovan je i na terenu i van njega, pravi profesionalac, zato je i bio na najvišem nivou toliko godina. Najveće poštovanje za Nevena, i dalje se čujemo povremeno, više ne igra ali je i dalje okružen fudbalom - objasnio je Sebastijan Polter.