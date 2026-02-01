Slušaj vest

Trener fudbalera Čukaričkog Milan Lešnjak izjavio je danas da su utakmice protiv Crvene zvezde "praznik fudbala" i da se nada da se njegova ekipa neće uplašiti.

"Pre svega, čestitam Zvezdi na prolasku dalje u Evropi. Jako dobro predstavljaju srpski fudbal. Igramo protiv sigurno najboljeg tima u državi, ekipe koja ima izuzetne igrače, kvalitetan stručni štab i klub koji u svakom trenutku daje maksimum", rekao je Lešnjak, a preneo klub.

Fudbaleri Čukaričkog drugi deo sezone u Super ligi Srbije započeće utakmicom 21. kola protiv Crvene zvezde, koja se igra u nedelju od 15 časova na Banovom brdu.

"Pred nama je teška utakmica. Mečevi protiv Zvezde su praznik fudbala i nadam se da se moji igrači neće uplašiti. Prvenstvo je veoma ujednačeno i svako može svakoga da pobedi. Tokom pauze smo radili na određenim stvarima i razgovarali o svemu što nas je mučilo. Dešavalo se da imamo i igru i dobar pristup, ali nismo uspevali da pobedimo", naveo je trener Čukaričkog.

Lešnjak je naglasio da je disciplina ključna kako bi se pariralo Crvenoj zvezdi.

"Moramo da budemo izuzetno disciplinovani. Zvezda ima raznovrsnu ekipu, naročito u završnici, gde preti opasnost sa svih pozicija. Veoma su opasni i iz prekida, na šta moramo posebno da obratimo pažnju. U decembru smo na njihovom stadionu dobro otvorili utakmicu i iznenadili ih, ali smo primili gol iz prekida. Pouka je da moramo da budemo hrabri, Zvezda ima kvalitet, ali nema razloga za strah", rekao je Lešnjak.

Na kraju, Lešnjak se osvrnuo i na kadrovsku situaciju u svom timu.

"Nemamo problema sa kartonima. Imamo tri povređena igrača, od kojih dvojica sigurno neće igrati. Ne bih da govorim o imenima – ne igra pojedinac, već tim“, zaključio je trener Čukaričkog.

