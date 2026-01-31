Slušaj vest

Trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović izjavio je danas da je ekipa, uprkos kratkom pripremnom periodu, odradila kvalitetan posao tokom boravka u Turskoj.

"Pripreme su bile kraće nego inače i nije bilo mnogo prostora za odmor, ali moram da pohvalim odnos igrača prema radu koji je bio na visokom nivou. Odradili smo sve što smo planirali. Verujem da spremno dočekujemo nastavak prvenstva i duel sa Vojvodinom", rekao je Miljanović, a preneo klub.

Fudbaleri TSC-a dočekuju Vojvodinu u nedelju, 1. februara od 15 časova na stadionu TSC Arena, u utakmici 21. kola Super lige.

Govoreći o igračkom kadru, trener TSC-a istakao je da su ekipu napustila dvojica fudbalera, ali da su dovedena tri nova igrača, zbog čega smatra da je tim dobro uigran.

"Nismo imali velike promene. Zadovoljan sam ekipom i smatram da smo pronašli dobre zamene za Tajrona i Degeneka. Svakom treneru znači stabilnost u sastavu i čini mi se da smo sada dobro usklađeni", dodao je Miljanović.

Miljanović je naglasio da njegov tim sa velikim poštovanjem dočekuje trećeplasiranu Vojvodinu.

"Sezonu nastavljamo protiv vrlo kvalitetne ekipe sa izraženim individualnim potencijalom. Svesni smo njihovih kvaliteta, ali verujemo u sebe i mislim da će publika imati šta da vidi", rekao je trener TSC-a.

Slično mišljenje ima i vezni fudbaler Branko Jovičić, koji očekuje zahtevnu i neizvesnu utakmicu.

"Vojvodina tokom prelaznog roka nije menjala sastav, što govori o njihovoj snazi. Uz mlađe igrače imaju i iskusne fudbalere koji su dugo zajedno. Biće to teška utakmica, kao i svaki derbi, ali iza nas su četiri nedelje dobrog rada. Kada smo na pravom nivou, nemamo razloga da se plašimo bilo koga", istakao je Jovičić.

On se osvrnuo i na promene u ekipi TSC-a pred nastavak sezone.

"Odlazak Tajrona i Degeneka jeste promena, ali su Bosić, Šatara i Tegetlija stigli u pravom trenutku. Na nama iskusnijima je da im pomognemo da se što pre uklope. To su igrači koji poznaju ligu i mogu da budu značajno pojačanje", rekao je Jovičić.

Jesenji deo prvenstva TSC je završio na 11. mestu sa 24 boda, dok je Vojvodina prezimila na trećoj poziciji sa 40 bodova.