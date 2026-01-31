Slušaj vest

Džon Duran bi do kraja prelaznog roka trebalo da pojača Lil, narednog rivala Crvene zvezde u borbi za osminu finala Lige Evrope.

Kako piše Florijan Platenberg, Doge vode intezivne pregovore i trebalo bi da raskine pozajmicu sa Fenerbahčeom, te da ga Al Nasr prosledi francuskom timu.

1/5 Vidi galeriju FK Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT

Nije Kolumbijac bio srećan u Saudijskoj Arabiji, pa je odlučio da se vrati u Evropu, a posle šest meseci će ponovo da promeni sredinu. I biće adut Lila u duelima sa Crvenom zvezdom u 1/16 finala Lige Evrope.

Za Fener je ove sezone odigrao 21 utakmicu, dao je pet golova uz tri asistencije.

Duran je svojevremeno bio na meti brojnih velikana, rešetao je u dresu Aston Vile, a onda je pre godinu dana odlučio da pojača Al Nasr koji ga je platio 77.000.000 evra.

BONUS VIDEO: