MILIONSKA SUPER BOMBA SLEĆE NA MARAKANU PRED DOLAZAK LILA NA NOGE CRVENOJ ZVEZDI! Dogovoren transfer brutalnog golgetera!
Džon Duran bi do kraja prelaznog roka trebalo da pojača Lil, narednog rivala Crvene zvezde u borbi za osminu finala Lige Evrope.
Kako piše Florijan Platenberg, Doge vode intezivne pregovore i trebalo bi da raskine pozajmicu sa Fenerbahčeom, te da ga Al Nasr prosledi francuskom timu.
Nije Kolumbijac bio srećan u Saudijskoj Arabiji, pa je odlučio da se vrati u Evropu, a posle šest meseci će ponovo da promeni sredinu. I biće adut Lila u duelima sa Crvenom zvezdom u 1/16 finala Lige Evrope.
Za Fener je ove sezone odigrao 21 utakmicu, dao je pet golova uz tri asistencije.
Duran je svojevremeno bio na meti brojnih velikana, rešetao je u dresu Aston Vile, a onda je pre godinu dana odlučio da pojača Al Nasr koji ga je platio 77.000.000 evra.
BONUS VIDEO: