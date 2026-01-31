Slušaj vest

Meč 21. kola Super lige Srbije između Čukaričkog i Crvene zvezde (nedelja, 15 časova) biće derbi prve runde nastavka domaćeg šampionata.

U fokusu će biti i mladi igrači iz oba tima, koji su već odavno u beležnicama skauta iz najjačih evropskih liga.

Na Banovom brdu dobili su zahteve od ljudi iz skauting službi brojnih timova, saznajemo da su među njima emisari nemačkog Leverkuzena, italijanske Venecije, austrijskog Salcburga, belgijskog Anderlehta, ali i mnogi drugi.

Nema sumnje da će u fokusu biti strelac pobedonosnog gola za Crvenu zvezdu u Malmeu Vasilije Kostov, kao i levi bek crveno-belih Adem Avdić, ali i momci iz Čukaričkog, koji je prethodnih sezona imao sjajne izlazne transfere, posebno to važi za mlade igrače ponikle u školi tima sa Banovog brda.

Interesovanja u zimskom prelaznom roku najviše je bilo za Uroša Miladinovića, Filipa Matijaševića, Luku Đorđevića, ali i golmana Vladana Čarapića...

Svi oni su i tokom priprema u Turskoj pokazali da su oslonac tima koji sa klupe predvodi Milan Lešnjak, ali je prilično realno da će Čukarički u proleće bez najmanje jednog, a možda i više mladih igrača, koje će upravo pomenuti skauti gledati na derbi utakmici sa Crvenom zvezdom.

Za Kostova je najveće interesovanje i već se pominje da bi to mogao da bude rekordni transfer Crvene zvezde, između 15 i 20 miliona evra. Nema dileme da će i transferi momaka iz Čukaričkog biti realizovani u milionskim iznosima, još uvek maloletni Matijašević se procenjuje na tri miliona evra, Miladinovićeva cena mogla bi da bude između dva i tri miliona...

