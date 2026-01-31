Slušaj vest

Pobedonosan gol za Ovijedo postigao je Iljas Čaira u 74. minutu.

Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić nije ulazio u igru.

Ovijedo zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa 16 bodova, dok se Đirona nalazi na 11. poziciji sa 25 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Ovijedo u Madridu protiv Rajo Valjekana, a Đirona protiv Sevilje.

(Beta)

Ne propustiteFudbalUTAKMICA KOJU ĆE PRATITI CELA EVROPE IGRAĆE SE NA BANOVOM BRDU! Evo zašto Čukarički i Crvena zvezda privlače pažnju mnogih
Filip Matiješević i Sambu Sisoko
FudbalMILIONSKA SUPER BOMBA SLEĆE NA MARAKANU PRED DOLAZAK LILA NA NOGE CRVENOJ ZVEZDI! Dogovoren transfer brutalnog golgetera!
profimedia-0958655400.jpg
FudbalTRENER TSC-A PRED DERBI SA VOJVODINOM: Odradili smo kvalitetan posao na pripremama
Screenshot 2026-01-31 124415.jpg
Fudbal"NEPRILAGOĐENA BRZINA I OPIJATI!?" Ovo je mogući uzrok nesreće navijača PAOK kod Temišvara: "Nemoguće je da volan sam otkaže!"
PAOK

Bakljada Grobara na jugu Izvor: Kurir