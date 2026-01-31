Fudbaleri Ovijeda pobedili su na svom terenu Đironu 1:0, u utakmici 22. kola Primere, i prekinuli svoj niz od 14 uzastopnih utakmica bez trijumfa u španskom prvenstvu.
Fudbal
OVIJEDO JE ŽIV - ČUDO SE DOGODILO: Srušili Đironu i prekinuli niz od 14 mečeva bez trijumfa
Pobedonosan gol za Ovijedo postigao je Iljas Čaira u 74. minutu.
Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić nije ulazio u igru.
Ovijedo zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa 16 bodova, dok se Đirona nalazi na 11. poziciji sa 25 bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Ovijedo u Madridu protiv Rajo Valjekana, a Đirona protiv Sevilje.
(Beta)
