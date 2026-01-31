Slušaj vest

Partizan je odigrao samo 0:0 protiv Radničkog iz Niša na startu prolećnog dela u Superligi Srbije.

Iako je Radnički od 35. minuta igrao sa igračem manje nakon crvenog kartona koji je zaradio vezista gostiju Frenk Kanute, to nije promenilo ništa na terenu, jer su crno-beli delovali tromo, bezopasno i bez ikakve ideje - kako napasti bunker Radničkog.

Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener Partizana Nenad Stojaković, pogubio je sve konce igre svog tima, pa je tako u drugom poluvremenu menjao strategiju u igri bez ikakvog smisla.

Prvo je u vatru uz Poltera bacio Andreja Kostića i pokušao sa dva špica, a onda je ubrzo odustao od te ideje i izveo iskusnog napadača iz igre.

Nedugo nakon toga, Stojaković se ponovo opredelio da zaigra sa dva špica, pa je tako šansu dobio i novajlija Lekić... 

Ideja koja nema ni glavu ni rep u sistemu Nenada Stojakovića i vreme je da se neke stvari promene u Humskoj dok ne bude kasno.

Ne propustiteFudbalPARTIZAN - RADNIČKI NIŠ: Sve manje vremena za crno-bele, Partizan se muči sa igračem više!
Sebastijan Polter
FudbalJEDAN SRBIN JE VELIKI PRIJATELJ NAPADAČA PARTIZANA: Sebastijan Polter je oduševljen sa njim, a zajedno su igrali u Berlinu
Sebastijan Polter
FudbalPROLEĆE STIŽE U HUMSKU! Partizan dočekuje Radnički, evo gde možete gledati prenos utakmice uživo!
FK Partizan 4.JPG
FudbalSEBASTIJAN POLTER PRED START SEZONE: Mijatović mi je zadao izazov, iskustvom i emocijom do uspeha
Sebastijan Polter

BONUS VIDEO:

Bakljada Grobara na jugu Izvor: Kurir