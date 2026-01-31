Slušaj vest

Iako je Radnički od 35. minuta igrao sa igračem manje nakon crvenog kartona koji je zaradio vezista gostiju Frenk Kanute, to nije promenilo ništa na terenu, jer su crno-beli delovali tromo, bezopasno i bez ikakve ideje - kako napasti bunker Radničkog.

Trener Partizana Nenad Stojaković, pogubio je sve konce igre svog tima, pa je tako u drugom poluvremenu menjao strategiju u igri bez ikakvog smisla.

Prvo je u vatru uz Poltera bacio Andreja Kostića i pokušao sa dva špica, a onda je ubrzo odustao od te ideje i izveo iskusnog napadača iz igre.

Nedugo nakon toga, Stojaković se ponovo opredelio da zaigra sa dva špica, pa je tako šansu dobio i novajlija Lekić...

Ideja koja nema ni glavu ni rep u sistemu Nenada Stojakovića i vreme je da se neke stvari promene u Humskoj dok ne bude kasno.

