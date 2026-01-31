STOJAKOVIĆ IZJAVOM POSLE KIKSA DODATNO IZNERVIRAO GROBARE: Karabeljov, gde je? Ovo je odgovor trenera Partizana!
Fudbaleri Partizana odigrali su 0:0 protiv Radničkog iz Niša u Humskoj na startu prolećnog dela u Superligi Srbije.
Posle utakmice svoje utiske je izneo trener crno-belih Nenad Stojaković:
- Pa fudbal uvek pokazuje neke stvari, to je fudbal, neke stvari koje se čine nemogućim su moguće, neke koje su moguće i nemoguće. Čestitke Radničkom na fer i korektnoj borbi. Hvala navijačima, bez njih ne možemo. Svaka čast igračima, dali su sve od sebe, imali smo šanse i nismo ih iskoristili.
Kaže da mora više da se radi, da bi se šanse realizovale.
- Pokazuje da treba još više da radimo, da unapredimo momke, da šanse treba da realizujemo.
Dobio je pitanje što nije igrao Karabeljov i što ga nema u protokolu, ali na to nije hteo da kaže ništa.
- Nemam komentar - zaključio je Stojaković.
