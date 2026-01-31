Slušaj vest

Fudbaleri Partizana odigrali su 0:0 protiv Radničkog iz Niša u Humskoj na startu prolećnog dela u Superligi Srbije.

Posle utakmice svoje utiske je izneo trener crno-belih Nenad Stojaković:

1/5 Vidi galeriju Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Pa fudbal uvek pokazuje neke stvari, to je fudbal, neke stvari koje se čine nemogućim su moguće, neke koje su moguće i nemoguće. Čestitke Radničkom na fer i korektnoj borbi. Hvala navijačima, bez njih ne možemo. Svaka čast igračima, dali su sve od sebe, imali smo šanse i nismo ih iskoristili.

Kaže da mora više da se radi, da bi se šanse realizovale.

- Pokazuje da treba još više da radimo, da unapredimo momke, da šanse treba da realizujemo.

Dobio je pitanje što nije igrao Karabeljov i što ga nema u protokolu, ali na to nije hteo da kaže ništa.

- Nemam komentar - zaključio je Stojaković.

BONUS VIDEO: