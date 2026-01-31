Slušaj vest

Fudbaleri Partizana odigrali su 0:0 sa Radničkim iz Niša na startu prolećnog dela sezone u Superligi Srbije i tako na loš način krenuli u napad na titulu šampiona.

Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Ni igrač više nije pomogao Partizanu da pogodi mrežu gostiju, a crno-beli su pod vođstvom Nenada Stojakovića delovali kao izgubljeni na terenu.

Na kraju, bez golova u Humskoj, a Zvezda će imati šansu da pobedom pretekne Partizan na čelu.

Trener Radničkog Takis Lemonis izneo je svoje impresije nakon podviga Radničkog u Humskoj.

"Posle crvenog kartona se mnogo stvari promenilo. Morali smo da se branimo kompaktno i da manje napadamo. U drugom poluvremenu smo imali veliku šansu, i Partizan je imao tri velike šanse. To je normalno, Partizan je veliki tim. Ovaj rezultat nam daje dodatno samopouzdanje. Zadovoljan sam kako je na kraju sve to izgledalo", rekao je Takis Lemonis.

Partizan - Radnički Niš, situacija koja je naljutila navijače Partizana Izvor: Arena 1 Premium