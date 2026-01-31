Slušaj vest

Partizan je imao tokom cele utakmice jalovu incijativu, ali je tek u poslednjih pet minuta meča krenuo na sve ili ništa...

Baš u tim trenucima, u petom minutu nadoknade vremena dogodio se jedan sporan detalj u kaznenom prostoru Nišlija.

Naime, Stefan Milić je krenuo kao lopti, a na tom putu ga je zaustavio Ibrahim Mustafa...

Ko je prvi stigao do lopte i da li je Mustafa nogom udario Milića, procenite sami?

Sudija na ovoj utakmici Milan Mitić i VAR soba su procenili da penala nije bilo.

Partizan - Radnički Niš, situacija koja je naljutila navijače Partizana Izvor: Arena 1 Premium

