Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na gostujućem terenu Lids 4:0, u utakmici 24. kola Premijer lige i stekli sedam bodova prednosti na prvom mestu na tabeli.

PREMIJER LIGA: Old Trafod video MOĆNOG Ronalda! Minimalac Arsenala i Sitija protiv Lestera i Noriča! VIDEO

Arsenal je poveo golom Martina Subimendija u 27. minutu, a prednost je udvostručio domaći igrač Karl Darlou autogolom u 38. minutu.

Treći gol postigao je Viktor Đekereš u 69. minutu, a konačan rezultat postavio je Gabrijel Žezus u 86.

Arsenal je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i prvi je na tabeli sa 53 boda i ima sedam bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija.

Lids je pretrpeo 10. poraz i zauzima 16. mesto sa 26 bodova.

Fudbaleri Bornmuta pobedili su na gostujućem terenu Vulverhempton 2:0.

Golove su postigli Eli Žunior Krupi u 33. i Aleks Skot u prvom minutu nadoknade vremena.

Bornmut ima osam pobeda i 33 boda na 12. mestu na tabeli, a Vulverhempton je poslednji sa osam bodova.

Fudbaleri Brajtona odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Evertona.

Brajton je poveo u 73. minutu golom Paskala Gorsa, a bod Evrtonu doneo je Beto golom u sedmom minutu nadoknade vremena.

Everton je vezao dva remija i posle ukupno sedmog u prvenstvu ima 34 boda na osmom mestu.

Brajton je 10. put odigrao nerešeno i zauzima 13. mesto sa 31 bodom.

Kasnije igraju Čelsi - Vest Hem i Liverpul - Njukasl.