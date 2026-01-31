Slušaj vest

Fudbaleri Hajduka pretrpeli su i drugi poraz u drugoj utakmici u nastavku sezone hrvatskog prvenstva.

Posle Istre, koja je prethodnog vikenda slavila na "Poljudu", i Gorica je, kod kuće, srušila popularne splitske "bile"- 1:0.

Strelac jedinog gola na utakmici bio je Španac Iker Poco u 44. minutu.

Splićani su posle dva uzastopna kiska posustali u šampionskoj trci koju vode sa Dinamom, trenutno kaskaju četiri boda, ali to može biti i sedam, ukoliko Zagrepčani ostvare pobedu u svojoj utakmici (Vukovar) ove runde.

Inače, meč Gorice i Hajduka obeležili su najvatreniji navijači Splićana, popularna "torcida".

Naime, ultrasi kluba sa "Poljuda" su od početka glasno bodrili ekipu, ali su deo prvog poluvremena iskoristili i za "obračun" sa Crvenom zvezdom i njenim navijačima "delijama", prenose hrvatski mediji.

U jednom trenutku na tribini na kojoj su bili gostujući navijači pojavio se transparent "Saborci što žrtvuju slobodu, izdržite braćo, mi smo uz vas", posvećena pristalicama Hajduka koji su uhapšeni u Tuzli nakon obračuna sa navijačima Zvezde iz Republike srpske.

Kako dalje navode mediji u Hrvatskoj, nekoliko minuta sa tog ela tribina su se i čule uvredljive pesme na račun Zvezde.

Podsetimo, "torcida" je vređala beogradski klub i tokom meča sa Istrom.