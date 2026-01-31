Posle 10. pobede u ligi Železničar je četvrti na tabeli sa 34 boda
SUPERLIGA SRBIJE
MINIMALAC PANČEVACA U BORBI ZA EVROPU: Fudbaleri Železničara pobedili Radnik u Super ligi
Fudbaleri Železničara pobedili su večeras na svom terenu u Pančevu Radnik iz Surdulice 1:0, u utakmici 21. kola Super lige Srbije.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Jedini gol postigao je Silvester Džasper u 70. minutu.
Domaći su utakmicu završili sa desetoricom, pošto je Džasper u 85. minutu dobio crveni karton.
Posle 10. pobede u ligi Železničar je četvrti na tabeli sa 34 boda.
Radnik je pretrpeo deveti poraz i ima 28 bodova na osmom mestu.
Ranije danas Javor je u Kruševcu pobedio Napredak 1:0, Radnički 1923 je u Kragujevcu pobedio IMT 3:1, a Partizan je u Beogradu odigrao 0:0 protiv Radničkog iz Niša.
