Fudbaleri Crvene zvezde gostuju na Banovom brdu ekipi Čukaričkog od 15.00 u 21. kolu Superlige Srbije.

Crvena zvezda Selta Liga Evrope 2026 Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ovo će ujedno biti i prvi meč Zvezde u prolećnom delu šampionata Srbije.

Meč između Čukaričkog i Zvezde možete gledati uživo na TV Arena sport 1 premium kanalu.

