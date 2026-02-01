Čukarički dočekuje Crvenu zvezdu u 21. kolu Superlige Srbije.
ZVEZDA GOSTUJE ČUKARIČKOM! Evo gde možete gledati utakmicu sa Banovog brda!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju na Banovom brdu ekipi Čukaričkog od 15.00 u 21. kolu Superlige Srbije.
Ovo će ujedno biti i prvi meč Zvezde u prolećnom delu šampionata Srbije.
Meč između Čukaričkog i Zvezde možete gledati uživo na TV Arena sport 1 premium kanalu.
