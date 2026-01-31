Slušaj vest

Liverpul je poveo golovima dvostrukog strelca Uga Ekitikea, koji je postigao golove u 41. i 43. minutu.

Treći gol postigao je Florijan Virc u 67. minutu, a konačan rezultat postavio je Ibraima Konate u trećem minutu nadoknade vremena, posle loše intervencije golmana Nika Poupa.

To je prva pobeda Liverpula u Premijer ligi u 2026. godini.

Liverpul je prekinuo niz od pet utakmica bez pobede u ligi i posle 11. pobede popeo se na peto mesto na tabeli sa 39 bodova. Liverpul ima bod manje od četvrtoplasiranog Čelsija, a bod više i utakmicu više od šestoplasiranog Mančester junajteda.

Njukasl je pretrpeo drugi uzastopni poraz, poslednje tri utakmice je bez pobede i ima 33 boda na 10. mestu na tabeli.

(Beta)

