SPEKTAKL JE ZVANIČNO POČEO: Snažna institucionalna podrška i uvođenje inovacija obeležavaju 34. Zimski fudbalski turnir "Čukarica 2026"
Otvaranjem 34. Zimskog fudbalskog turnira „Čukarica 2026“ na terenima na Adi Ciganliji, Beograd je dobio još jednu potvrdu da jedna od najdugovečnijih sportskih manifestacija u gradu nastavlja da se razvija u skladu sa savremenim tokovima u fudbalu. Turnir, koji se održava od 31. januara do 22. februara, okuplja 12 muških ekipa, uz zvaničan takmičarski deo u kom učestvuju i četiri ženske ekipe.
Poseban značaj ovogodišnjeg izdanja ogleda se u činjenici da je Zimski turnir „Čukarica“ po prvi put u svoje 34 godine trajanja institucionalno prepoznat i kao deo razvoja ženskog fudbala u Srbiji. Nakon što je prošle godine, dolaskom novog člana Veća resorno zaduženog za sport, Đorđa Bulića, učešće ženskih ekipa realizovano kao pilot-projekat, od ove godine ženski fudbal je i zvanično uvršten u takmičarski program turnira. Na taj način, tradicionalna manifestacija dobila je novu dimenziju i postala deo šireg sistema razvoja ženskog fudbala.
Ono što dodatno izdvaja ovogodišnje izdanje jeste i institucionalna podrška koja je pratila otvaranje turnira i konferenciju za medije. Po prvi put u protekle 34 godine, događaju su prisustvovali predsednik Fudbalski savez Beograda i potpredsednik Fudbalski savez Srbije, što je ocenjeno kao jasan signal da turnir na Čukarici dobija značaj koji prevazilazi lokalni nivo.
Pored sportskih institucija, otvaranju su prisustvovali i predstavnici Grada Beograda – zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović i član Gradskog veća Nikola Dragičević. Događaju je prisustvovao i generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda, kao i brojni sportski radnici i funkcioneri, što je dodatno potvrdilo institucionalnu težinu ovogodišnjeg turnira.
Svečano otvaranje turnira obeleženo je utakmicom ženskih ekipa, u kojoj je kao specijalni gost nastupila ŽFA „Latice“ sa Kosova i Metohije – jedinstvena ženska fudbalska akademija sa tog područja – koja je turnir otvorila duelom protiv ŽFK Crvena zvezda. Taj događaj je ocenjen kao jedan od najznačajnijih momenata turnira, jer je na konkretan način pokazao otvorenost manifestacije i jasnu orijentaciju ka razvoju ženskog fudbala.
Zimski fudbalski turnir „Čukarica“ i ove godine predstavlja važnu pripremu klubova za nastavak takmičarske sezone, ali i mesto susreta, druženja i razmene iskustava unutar beogradske fudbalske zajednice. Uz uvođenje novih organizacionih rešenja i rastuću institucionalnu podršku, turnir nastavlja da gradi poziciju stabilne i prepoznatljive sportske manifestacije, koja ulazi u novu fazu svog razvoja.
