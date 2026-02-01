Slušaj vest

Otvaranjem 34. Zimskog fudbalskog turnira „Čukarica 2026“ na terenima na Adi Ciganliji, Beograd je dobio još jednu potvrdu da jedna od najdugovečnijih sportskih manifestacija u gradu nastavlja da se razvija u skladu sa savremenim tokovima u fudbalu. Turnir, koji se održava od 31. januara do 22. februara, okuplja 12 muških ekipa, uz zvaničan takmičarski deo u kom učestvuju i četiri ženske ekipe.

Poseban značaj ovogodišnjeg izdanja ogleda se u činjenici da je Zimski turnir „Čukarica“ po prvi put u svoje 34 godine trajanja institucionalno prepoznat i kao deo razvoja ženskog fudbala u Srbiji. Nakon što je prošle godine, dolaskom novog člana Veća resorno zaduženog za sport, Đorđa Bulića, učešće ženskih ekipa realizovano kao pilot-projekat, od ove godine ženski fudbal je i zvanično uvršten u takmičarski program turnira. Na taj način, tradicionalna manifestacija dobila je novu dimenziju i postala deo šireg sistema razvoja ženskog fudbala.

Ono što dodatno izdvaja ovogodišnje izdanje jeste i institucionalna podrška koja je pratila otvaranje turnira i konferenciju za medije. Po prvi put u protekle 34 godine, događaju su prisustvovali predsednik Fudbalski savez Beograda i potpredsednik Fudbalski savez Srbije, što je ocenjeno kao jasan signal da turnir na Čukarici dobija značaj koji prevazilazi lokalni nivo.

1/7 Vidi galeriju Turnir Čukarica 2026 - otvaranje Foto: Privatna arhiva

Pored sportskih institucija, otvaranju su prisustvovali i predstavnici Grada Beograda – zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović i član Gradskog veća Nikola Dragičević. Događaju je prisustvovao i generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda, kao i brojni sportski radnici i funkcioneri, što je dodatno potvrdilo institucionalnu težinu ovogodišnjeg turnira.

Svečano otvaranje turnira obeleženo je utakmicom ženskih ekipa, u kojoj je kao specijalni gost nastupila ŽFA „Latice“ sa Kosova i Metohije – jedinstvena ženska fudbalska akademija sa tog područja – koja je turnir otvorila duelom protiv ŽFK Crvena zvezda. Taj događaj je ocenjen kao jedan od najznačajnijih momenata turnira, jer je na konkretan način pokazao otvorenost manifestacije i jasnu orijentaciju ka razvoju ženskog fudbala.

Zimski fudbalski turnir „Čukarica“ i ove godine predstavlja važnu pripremu klubova za nastavak takmičarske sezone, ali i mesto susreta, druženja i razmene iskustava unutar beogradske fudbalske zajednice. Uz uvođenje novih organizacionih rešenja i rastuću institucionalnu podršku, turnir nastavlja da gradi poziciju stabilne i prepoznatljive sportske manifestacije, koja ulazi u novu fazu svog razvoja.

BONUS VIDEO: