ZVEZDA ISKORISTILA KIKS PARTIZANA! Crveno beli pobedili Čukarički na Banovom brdu, važna tri boda za četu Dejana Stankovića! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Čukarički rezultatom 3:1 u 21. kolu Superlige Srbije.
Zvezda je tako već na startu prolećnog dela sezone iskoristila kiks Partizana u subotu protiv Radničkog (0:0) i pretekla večitog rivala na čelu tabele.
Tim Dejana Stankovića je rano otvorio mrežu Čuke, sa beče tačke golom Duartea, da bi tačku na ovaj meč stavio Rodrigao u samom finišu utakmice.
Duarte je postigao i drugi gol za Zvezdu ovog popodneva, dok je Sise bio jedini strelac za domaći tim.
Ovom pobedom Crvena zvezda upisala je prvi prvenstveni trijumf u 2026. godini i vratila se na čelo tabele sa 48 bodova, jednim više od Partizana, čime je nastavila borbu za novu titulu u domaćem prvenstvu.
Čukarički – Crvena zvezda 1:3 (1:2)
/Sise 45+3 - Duarte pen 11, 32, Rodrigao 79/
Stadion Čukaričkog na Banovom brdu
Sudija: Milan Ilić (Ćuprija)
Čukarički: Kaličanin – Miletić, Tomović, Đoković, Emanuel (46. L. Stojanović) – Mijailović, Sisoko (79. Tufegdžić) – Sise (79. Docić), Matijašević, Miladinović – Tedić (88. Đorđević). Trener: Milan Lešnjak
Crvena zvezda: Mateus – Seol, Rodrigao, Veljković Avdić – Elšnik, Krunić – Ovusu (83. Zarić), Kostov (68. Kostov), Lučić – Duarte (83. Enem). Trener: Dejan Stanković.
80' Gol, gol!
Slučajno le lopta pogodila Rodrigaa u glavu nakon odbitka posle kornera i Zvezda vodi sa 3:1!
46' Bez izmena na startu!
Počelo je drugo poluvreme! Avdić je bio u prilici, ali na kraju – nema gola.
Kraj prvog poluvremena
Zanimljivo je bilo u prvih 45 minuta na Banovom Brdu. Crvena zvezda je bolje otvorila utakmicu, ali se Čukarički podigao nakon primljenog pogotka iz penala. Domaćin je zaigrao bolje, ali nije uspeo ozbiljnije da preti rivalu sve do završnice prvog poluvremena.
Tada je već bilo 2:0 za crveno-bel pošto je Bruno Duarte postigao i drugi gol na meču, a u samoj završnici prvog dela Abubakar Sise je smanjio zaostatak Čukaričkog na 2:1.
48. minut - Goool!
Čukarički je smanjio zaostatak na 2:1. Sise je postigao gol, nakon što je naleteo na odbitak posle udarca Tedića glavom i stative koju je pogodio.
44. minut - Najbolja šansa za Čukarički, pa odbrana Kaličanina
Abubakar Sise je posle duge lopte izašao pred gol Crvene zvezde, nije imao najbolju poziciju, a šutirao je pravo u Mateusa. Odmah je usledila šansa za Zvezdu, Lučić je šutirao, a Kaličanin je odbranom sprečio pogodak za goste, treći na ovoj utakmici.
36. minut - Nastavljena je utakmica
Tri minuta je trajala pauza, vidljivost je sada dobra i utakmica je nastavljena.
33. minut - Prekinuta utakmica
Navijači Crvene zvezde su uz pirotehnička sredstva proslavili gol Duartea, a vetar je dim doneo pravo na teren, pa je sudija prekinuo igru.
32. minut - Goool!
Pratio je akciju Duarte i čekao centaršut sa leve strane. Lučić je na sjajan način, izuzetno precizno, poslao loptu spoljnim delom kopačke ka kaznenom prostoru Čukaričkog, a Brazilac je bio sam na drugoj stativi.
27. minut - Udarac Ovusua
Fudbaler koji debituje u dresu Crvene zvezde je prilično aktivan od početka utakmice, a sada je pokušao da preti Čukaričkom udarcem sa distance, ali je loptu poslao pored gola.
21. minut - Odgovor Čukaričkog
Podigao se domaći tim nakon ranog gola Crvene zvezde. Izborili su korner, a zatim i slobodan udarac u blizini kaznenog prostora rivala, ali iz toga nisu napravili nešto ozbiljnije.
9. minut - Penal za Zvezdu
Krunić je nakon kornera završio na travi posle duela sa Nenadom Tomovićem, nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde. Sudija Milan Ilić je pokazao na belu tačku, uprkos tome što su se domaći fudbaleri žalili na takvu odluku.
Počela je utakmica
Crvena zvezda je krenula sa centra i već u prvom minutu imala dobru situaciju. Duarte je slabo šutirao, pa je Kaličanin uspeo da spreči ranu prednost gostiju.
Katai na klupi
Šansu da zaigraju na Banovom Brdu u ekipi Dejana Stankovića čekaju:
Glazer, Bađo, Katai, Handel, Tiknizjan, Stanković, Zarić, Enem, Gudelj, Radonjić i Arnautović.
Bez Stojkovića
Vladimir Stojković je u zimskom prelaznom roku stigao u Čukarički, ali nije u protokolu za utakmicu protiv Crvene zvezde.
Na klupi za rezerve Čukaričkog će sedeti sledeći fudbaleri:
Čarapić, A. Stojanović, Docić, Tufegdžić, Maiga, Nikčević, Đorđević, Cvetković, Pavkov, Jovančić, L. Stojanović.
Sastav Čukaričkog
Milan Lešnjak je odabrao sledećih 11 fudbalera:
Kaličanin - Miletić, Đoković, Tomović, Džigba .- Mijailović, Sisoko - Sise, Matijašević, Miladinović - Tedić.