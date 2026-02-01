Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Čukarički rezultatom 3:1 u 21. kolu Superlige Srbije.

Zvezda je tako već na startu prolećnog dela sezone iskoristila kiks Partizana u subotu protiv Radničkog (0:0) i pretekla večitog rivala na čelu tabele.

1/10 Vidi galeriju Čukarički - Crvena zvezda, 21. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tim Dejana Stankovića je rano otvorio mrežu Čuke, sa beče tačke golom Duartea, da bi tačku na ovaj meč stavio Rodrigao u samom finišu utakmice.

Duarte je postigao i drugi gol za Zvezdu ovog popodneva, dok je Sise bio jedini strelac za domaći tim.

Ovom pobedom Crvena zvezda upisala je prvi prvenstveni trijumf u 2026. godini i vratila se na čelo tabele sa 48 bodova, jednim više od Partizana, čime je nastavila borbu za novu titulu u domaćem prvenstvu.

Čukarički – Crvena zvezda 1:3 (1:2)

/Sise 45+3 - Duarte pen 11, 32, Rodrigao 79/

Stadion Čukaričkog na Banovom brdu

Sudija: Milan Ilić (Ćuprija)

Čukarički: Kaličanin – Miletić, Tomović, Đoković, Emanuel (46. L. Stojanović) – Mijailović, Sisoko (79. Tufegdžić) – Sise (79. Docić), Matijašević, Miladinović – Tedić (88. Đorđević). Trener: Milan Lešnjak