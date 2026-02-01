Svi događaji
16:59

Kraj!

Pobeda Crvene zvezde na Banovom brdu - 3:1.

16:45

80' Gol, gol!

Slučajno le lopta pogodila Rodrigaa u glavu nakon odbitka posle kornera i Zvezda vodi sa 3:1!

16:42

77' Prekid na Brdu!

Bakljada Delija!

16:34

68' Katai umesto Kostova!

Izmena u Zvezdi i dalje bez promene rezultata - 2:1.

16:11

46' Bez izmena na startu!

Počelo je drugo poluvreme! Avdić je bio u prilici, ali na kraju – nema gola.

15:52

Kraj prvog poluvremena

Zanimljivo je bilo u prvih 45 minuta na Banovom Brdu. Crvena zvezda je bolje otvorila utakmicu, ali se Čukarički podigao nakon primljenog pogotka iz penala. Domaćin je zaigrao bolje, ali nije uspeo ozbiljnije da preti rivalu sve do završnice prvog poluvremena.

Tada je već bilo 2:0 za crveno-bel pošto je Bruno Duarte postigao i drugi gol na meču, a u samoj završnici prvog dela Abubakar Sise je smanjio zaostatak Čukaričkog na 2:1.

15:51

48. minut - Goool!

Čukarički je smanjio zaostatak na 2:1. Sise je postigao gol, nakon što je naleteo na odbitak posle udarca Tedića glavom i stative koju je pogodio.

15:47

44. minut - Najbolja šansa za Čukarički, pa odbrana Kaličanina

Abubakar Sise je posle duge lopte izašao pred gol Crvene zvezde, nije imao najbolju poziciju, a šutirao je pravo u Mateusa. Odmah je usledila šansa za Zvezdu, Lučić je šutirao, a Kaličanin je odbranom sprečio pogodak za goste, treći na ovoj utakmici.

15:39

36. minut - Nastavljena je utakmica

Tri minuta je trajala pauza, vidljivost je sada dobra i utakmica je nastavljena.

15:37

33. minut - Prekinuta utakmica

Navijači Crvene zvezde su uz pirotehnička sredstva proslavili gol Duartea, a vetar je dim doneo pravo na teren, pa je sudija prekinuo igru.

15:36

32. minut - Goool!

Pratio je akciju Duarte i čekao centaršut sa leve strane. Lučić je na sjajan način, izuzetno precizno, poslao loptu spoljnim delom kopačke ka kaznenom prostoru Čukaričkog, a Brazilac je bio sam na drugoj stativi.

15:30

27. minut - Udarac Ovusua

Fudbaler koji debituje u dresu Crvene zvezde je prilično aktivan od početka utakmice, a sada je pokušao da preti Čukaričkom udarcem sa distance, ali je loptu poslao pored gola.

15:24

21. minut - Odgovor Čukaričkog

Podigao se domaći tim nakon ranog gola Crvene zvezde. Izborili su korner, a zatim i slobodan udarac u blizini kaznenog prostora rivala, ali iz toga nisu napravili nešto ozbiljnije.

15:14

11. minut - Goool!

Bruno Duarte je bio precizan sa bele tačke, Crvena zvezda vodi 1:0.

15:12

9. minut - Penal za Zvezdu

Krunić je nakon kornera završio na travi posle duela sa Nenadom Tomovićem, nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde. Sudija Milan Ilić je pokazao na belu tačku, uprkos tome što su se domaći fudbaleri žalili na takvu odluku.

15:07

4. minut - 0:0

Stativa je sada spasila Čukarički nakon snažnog udarca Elšnika.

15:03

Počela je utakmica

Crvena zvezda je krenula sa centra i već u prvom minutu imala dobru situaciju. Duarte je slabo šutirao, pa je Kaličanin uspeo da spreči ranu prednost gostiju.

14:13

Katai na klupi

Šansu da zaigraju na Banovom Brdu u ekipi Dejana Stankovića čekaju:

Glazer, Bađo, Katai, Handel, Tiknizjan, Stanković, Zarić, Enem, Gudelj, Radonjić i Arnautović.

14:12

Bez Stojkovića

Vladimir Stojković je u zimskom prelaznom roku stigao u Čukarički, ali nije u protokolu za utakmicu protiv Crvene zvezde.

Na klupi za rezerve Čukaričkog će sedeti sledeći fudbaleri:

Čarapić, A. Stojanović, Docić, Tufegdžić, Maiga, Nikčević, Đorđević, Cvetković, Pavkov, Jovančić, L. Stojanović.

14:11

Sastav Čukaričkog

Milan Lešnjak je odabrao sledećih 11 fudbalera:

Kaličanin - Miletić, Đoković, Tomović, Džigba .- Mijailović, Sisoko - Sise, Matijašević, Miladinović - Tedić.

14:05

Sastav Crvene zvezde

Dejan Stanković se odlučio za sledećih 11 igrača:

Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Avdić - Elšnik, Krunić - Ovusu, Kostov, Lučić - Duarte.